Пара, живущая в Мичигане, решила отремонтировать свой дом, но то, что они нашли под старой гидромассажной ванной, превзошло их самые невероятные фантазии.
ВИДЕО ⟩ Делавшие ремонт супруги обнаружили под домом помещение с криминальным прошлым
Хейли Джилмартин и ее муж Тревор живут на озере Гурон, разделяющем США и Канаду. После демонтажа старой гидромассажной ванны они обнаружили под ней пространство, заполненное водой.
В интервью Newsweek Хейли рассказала, что из помещения под домом выходит труба диаметром почти два метра, которая ведет к близлежащей реке Сент-Клэр, впадающей в озеро Гурон.
@hayleyg099 Took out the Jacuzzi in the house we purchased 4 years ago and found a manhole to a room that goes 20ft under the house. Of course Trevor wanted to get in and swim around. Ended up finding another passage with a bolted wooden wall infront if it. To be continued when the water gets warmer #creepy #mystery #houseproject #hiddenroom #gopro #history #secret ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Из разговоров с соседями выяснилось, что те тоже нашли под своими домами подобные помещения, соединенные с рекой посредством трубы. Выяснилось, что история этих помещений связана с сухим законом США, действовавшим с 1920 по 1933 годы.
Пограничное озеро и ведущая к нему река использовались для контрабанды алкоголя из Канады в США. Почти столетие назад озеро Гурон и река Сент-Клэр были важным водным путем, по которому контрабандисты доставляли алкоголь с севера. Подземные ходы под домами позволяли незаметно пронести товар, чтобы потом отправить его по назначению.
Хотя выкачать воду из помещения невозможно, поскольку оно напрямую связана с водоемом, у пары все же есть план найти решение этой проблемы и устроить там что-нибудь практичное, например, детскую игровую комнату.