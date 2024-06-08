ВИДЕО Делавшие ремонт супруги обнаружили под домом помещение с криминальным прошлым

Хейли Джилмартин и ее муж Тревор живут на озере Гурон, разделяющем США и Канаду. После демонтажа старой гидромассажной ванны они обнаружили под ней пространство, заполненное водой.

В интервью Newsweek Хейли рассказала, что из помещения под домом выходит труба диаметром почти два метра, которая ведет к близлежащей реке Сент-Клэр, впадающей в озеро Гурон.

Из разговоров с соседями выяснилось, что те тоже нашли под своими домами подобные помещения, соединенные с рекой посредством трубы. Выяснилось, что история этих помещений связана с сухим законом США, действовавшим с 1920 по 1933 годы.

Пограничное озеро и ведущая к нему река использовались для контрабанды алкоголя из Канады в США. Почти столетие назад озеро Гурон и река Сент-Клэр были важным водным путем, по которому контрабандисты доставляли алкоголь с севера. Подземные ходы под домами позволяли незаметно пронести товар, чтобы потом отправить его по назначению.

Хотя выкачать воду из помещения невозможно, поскольку оно напрямую связана с водоемом, у пары все же есть план найти решение этой проблемы и устроить там что-нибудь практичное, например, детскую игровую комнату.