Недавний опрос показал, что для каждого третьего жителя нашей страны возможность отдохнуть дома - важнейшее условие для поддержания общего состояния и настроения на высоком уровне. Но порой это сложно осуществить – от трудового дня сложно отключиться. Эксперты делятся советами, как улучшить возможность отдыха дома.
Пять идей, как хорошо отдохнуть дома после трудового дня
Ежегодное исследование показало, что некоторые условия для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо – совсем не сложны в осуществлении. Респонденты в Эстонии называли: приятный аромат (14%), свежий воздух (13%), музыка (11%), атмосферное освещение (11%) и горящие свечи (10%).
Дом, который заботится обо всех чувствах
По словам психолога Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт, для многих людей дом ассоциируется с чувством безопасности и благополучия. Таким образом, выбор, который люди делают при оформлении интерьера своих домов, способствует возникновению этих чувств. «Поскольку восприятие человеком окружающей среды формируется посредством наших пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, всё, что или расслабляет, или, наоборот, раздражает эти чувства, напрямую связано с благополучием», – говорит Хабихт-Сприйт.
Любой выбор, который люди делают при создании уюта в своем доме, направлен на то, чтобы различные органы чувств получали достаточную стимуляцию или отдых по мере необходимости. «Такие факторы, как температура в спальне, различные материалы, воздействующие на нашу кожу, свет для различных занятий, а также запахи и звуки, которые наполняют наше пространство, - от всего этого зависит, насколько хорошо мы чувствуем себя дома.
Например, аромат булочек с корицей может создать ощущение тепла и безопасности. «Принося домой больше элементов, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, вы также сможете быстрее расслабиться и почувствовать спокойствие после тяжелого рабочего дня», – говорит психолог.
Как создать дом, заботящийся о вашем отдыхе?
Бирута Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония, делится, как создать место для отдыха в вашем доме с помощью простых и доступных решений.
1. Снижаем уровень шума дома. «Шум – это то, что может помешать расслабиться, он может быть с улицы, от соседей или даже из других комнат дома. Различный текстиль: ковры, шторы, специальные экраны или панели, помогают снизить шум. Подобные решения помогают приглушать звуки повседневной деятельности, таких как звон посуды или столовых приборов, и скрип стула, чтобы сделать дом местом отдыха», – объясняет дизайнер интерьера.
2. Уют от освещения. Поскольку декоративное освещение является одним из факторов, позволяющих многим людям расслабиться, Миквере рекомендует использовать различные источники света. Потолочный светильник, возможно, и подойдет для занятий домашними делами, но уютной атмосферы он, как правило, не создаст. «Мягкий свет торшера или настольной лампы делает комнату уютнее и теплее, например, во время чтения или общения с семьей. Группируя разные светильники, можно легко создать красивый эффект, особенно если свет и форма светильников гармонируют друг с другом», – советует дизайнер интерьера.
3. Магия свечей. Свечи позволяют создать уют и успокоить эмоции. «Поместите свечи разной высоты на устойчивую поверхность, например, на специальную подставку. Убедитесь, что между свечами достаточно расстояния. Чтобы создать расслабляющую и уютную обстановку, выберите один объединяющий аромат, например, древесный или ванильный. Чтобы получить полное удовольствие, не используйте гаджеты и выключите свет», – говорит Бирута Миквере.
4. Свежий воздух. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворенно и умиротворенно. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.
5. Личное пространство. Половина жителей Эстонии считает, что личное пространство является наиболее важным фактором, позволяющим чувствовать себя дома хорошо. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, что даже если в комнате есть другие люди, можно создать уголок, где можно хотя бы какое-то время побыть в одиночестве. Это может быть удобное кресло с подставкой для ног и простая деревянная скамейка, которую можно использовать как столик для чашки или бокала, книги или планшета, чтобы наслаждаться в свое удовольствие.
Об исследовании «Жизнь дома» от IKEA
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.