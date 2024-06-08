Пять идей, как хорошо отдохнуть дома после трудового дня

4. Свежий воздух. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворенно и умиротворенно. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.

Фото: Ikea

5. Личное пространство. Половина жителей Эстонии считает, что личное пространство является наиболее важным фактором, позволяющим чувствовать себя дома хорошо. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, что даже если в комнате есть другие люди, можно создать уголок, где можно хотя бы какое-то время побыть в одиночестве. Это может быть удобное кресло с подставкой для ног и простая деревянная скамейка, которую можно использовать как столик для чашки или бокала, книги или планшета, чтобы наслаждаться в свое удовольствие.

Об исследовании «Жизнь дома» от IKEA

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.