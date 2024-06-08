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Пять идей, как хорошо отдохнуть дома после трудового дня

rus.postimees.ee
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Фото: Ikea

Недавний опрос показал, что для каждого третьего жителя нашей страны возможность отдохнуть дома - важнейшее условие для поддержания общего состояния и настроения на высоком уровне. Но порой это сложно осуществить – от трудового дня сложно отключиться. Эксперты делятся советами, как улучшить возможность отдыха дома.

Ежегодное исследование показало, что некоторые условия для того, чтобы чувствовать себя дома хорошо – совсем не сложны в осуществлении. Респонденты в Эстонии называли: приятный аромат (14%), свежий воздух (13%), музыка (11%), атмосферное освещение (11%) и горящие свечи (10%). 

Дом, который заботится обо всех чувствах

По словам психолога Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт, для многих людей дом ассоциируется с чувством безопасности и благополучия. Таким образом, выбор, который люди делают при оформлении интерьера своих домов, способствует возникновению этих чувств. «Поскольку восприятие человеком окружающей среды формируется посредством наших пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, всё, что или расслабляет, или, наоборот, раздражает эти чувства, напрямую связано с благополучием», – говорит Хабихт-Сприйт.

Фото: Ikea

Любой выбор, который люди делают при создании уюта в своем доме, направлен на то, чтобы различные органы чувств получали достаточную стимуляцию или отдых по мере необходимости. «Такие факторы, как температура в спальне, различные материалы, воздействующие на нашу кожу, свет для различных занятий, а также запахи и звуки, которые наполняют наше пространство, - от всего этого зависит, насколько хорошо мы чувствуем себя дома.

Например, аромат булочек с корицей может создать ощущение тепла и безопасности. «Принося домой больше элементов, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, вы также сможете быстрее расслабиться и почувствовать спокойствие после тяжелого рабочего дня», – говорит психолог.

Как создать дом, заботящийся о вашем отдыхе?

Фото: Ikea

Бирута Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония, делится, как создать место для отдыха в вашем доме с помощью простых и доступных решений.

1. Снижаем уровень шума дома. «Шум – это то, что может помешать расслабиться, он может быть с улицы, от соседей или даже из других комнат дома. Различный текстиль: ковры, шторы, специальные экраны или панели, помогают снизить шум. Подобные решения помогают приглушать звуки повседневной деятельности, таких как звон посуды или столовых приборов, и скрип стула, чтобы сделать дом местом отдыха», – объясняет дизайнер интерьера.

Фото: Ikea

2. Уют от освещения. Поскольку декоративное освещение является одним из факторов, позволяющих многим людям расслабиться, Миквере рекомендует использовать различные источники света. Потолочный светильник, возможно, и подойдет для занятий домашними делами, но уютной атмосферы он, как правило, не создаст. «Мягкий свет торшера или настольной лампы делает комнату уютнее и теплее, например, во время чтения или общения с семьей. Группируя разные светильники, можно легко создать красивый эффект, особенно если свет и форма светильников гармонируют друг с другом», – советует дизайнер интерьера.

Фото: Ikea

3. Магия свечей. Свечи позволяют создать уют и успокоить эмоции. «Поместите свечи разной высоты на устойчивую поверхность, например, на специальную подставку. Убедитесь, что между свечами достаточно расстояния. Чтобы создать расслабляющую и уютную обстановку, выберите один объединяющий аромат, например, древесный или ванильный. Чтобы получить полное удовольствие, не используйте гаджеты и выключите свет», – говорит Бирута Миквере.

4. Свежий воздух. Это еще один фактор, который респонденты назвали важным для того, чтобы чувствовать себя дома удовлетворенно и умиротворенно. Если окна весь день закрыты, в комнате может быть душно. Дизайнер интерьеров рекомендует использовать очиститель воздуха, чтобы улучшить качество воздуха в помещениях. Это особенно актуально для тех, кто живет в районе с интенсивным движением транспорта или вместе с детьми или животными.

Фото: Ikea

5. Личное пространство. Половина жителей Эстонии считает, что личное пространство является наиболее важным фактором, позволяющим чувствовать себя дома хорошо. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает, что даже если в комнате есть другие люди, можно создать уголок, где можно хотя бы какое-то время побыть в одиночестве. Это может быть удобное кресло с подставкой для ног и простая деревянная скамейка, которую можно использовать как столик для чашки или бокала, книги или планшета, чтобы наслаждаться в свое удовольствие.

Об исследовании «Жизнь дома» от IKEA

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.

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