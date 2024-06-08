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Увлекательная история унитазов: за 150 лет позолоченный раритет стал повседневной роскошью

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Pack-Shot / Shutterstock.com

Сегодня туалеты и канализация являются частью повседневной жизни, но 150 лет назад ситуация была совершенно иной. Такому унитазу, который сегодня есть почти в каждом доме, позавидовала бы даже королева Виктория.

Долгое время в сельской местности обходились будочкой с круглым отверстием в полу, но в XIX веке отсутствие канализации в густонаселенных городах стало экзистенциальной проблемой. «В то время миру был нужен унитаз не столько для удобства, сколько для выживания», - объясняет представитель компании Geberit в Эстонии Прийт Роосталу.

Туалет для выживания

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