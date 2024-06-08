Увлекательная история унитазов: за 150 лет позолоченный раритет стал повседневной роскошью

Долгое время в сельской местности обходились будочкой с круглым отверстием в полу, но в XIX веке отсутствие канализации в густонаселенных городах стало экзистенциальной проблемой. «В то время миру был нужен унитаз не столько для удобства, сколько для выживания», - объясняет представитель компании Geberit в Эстонии Прийт Роосталу.