ЕВРОКАНДИДАТ Анти Пооламетс надеется, что национал-консерваторы смогут блокировать инициативы Еврокомиссии

Перевод: Анита Авакова

Депутат Рийгикогу Анти Пооламетс (EKRE) с гордостью заявляет, что в душе он «деревенщина». Он действительно немного напоминает хуторянина: упрямый; бывает, смотрит исподлобья; консервативный.

Пооламетс еще и разводит животных: будучи начинающим коневодом, он уже получил награду за лучших жеребцов породы тори.

Но теперь Пооламетс баллотируется в Европарламент по списку Консервативной народной партии Эстонии, а в Европарламенте все по-другому. В Страсбурге и Брюсселе нет лошадей, нет привычных ольховников, белых берез и картофельных полей.

Первый контакт Пооламетса с Европой состоялся в 1990-х во время поездки в Финляндию. Но вскоре, когда он стал учиться в Хельсинкском университете (он дважды заканчивал Тартуский университет, как юрист и историк), Финляндия его разочаровала: «Я не увидел той Финляндии, которую представлял. Я увидел мультикультурную Финляндию, увидел красные флаги и майские демонстрации, от которых у меня заболело сердце».

Как отмечает Пооламетс, только сейчас разочарование начинает рассеиваться. На прошлогодних выборах «Истинным финнам» не хватило всего одного места для победы. В случае европейских выборов Пооламетс также надеется, что национальные партии по всей Европе, по крайней мере, удвоят свои позиции. Этого, как он считает, уже может быть достаточно, чтобы заблокировать некоторые инициативы Еврокомиссии и «федералистов».

Евроскептицизм и федерализм