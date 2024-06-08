Человек, которому разбило сердце первое знакомство с Европой, теперь претендует на место депутата Европарламента.
ЕВРОКАНДИДАТ ⟩ Анти Пооламетс надеется, что национал-консерваторы смогут блокировать инициативы Еврокомиссии
Перевод: Анита Авакова
Депутат Рийгикогу Анти Пооламетс (EKRE) с гордостью заявляет, что в душе он «деревенщина». Он действительно немного напоминает хуторянина: упрямый; бывает, смотрит исподлобья; консервативный.
Пооламетс еще и разводит животных: будучи начинающим коневодом, он уже получил награду за лучших жеребцов породы тори.
Но теперь Пооламетс баллотируется в Европарламент по списку Консервативной народной партии Эстонии, а в Европарламенте все по-другому. В Страсбурге и Брюсселе нет лошадей, нет привычных ольховников, белых берез и картофельных полей.
Первый контакт Пооламетса с Европой состоялся в 1990-х во время поездки в Финляндию. Но вскоре, когда он стал учиться в Хельсинкском университете (он дважды заканчивал Тартуский университет, как юрист и историк), Финляндия его разочаровала: «Я не увидел той Финляндии, которую представлял. Я увидел мультикультурную Финляндию, увидел красные флаги и майские демонстрации, от которых у меня заболело сердце».
Как отмечает Пооламетс, только сейчас разочарование начинает рассеиваться. На прошлогодних выборах «Истинным финнам» не хватило всего одного места для победы. В случае европейских выборов Пооламетс также надеется, что национальные партии по всей Европе, по крайней мере, удвоят свои позиции. Этого, как он считает, уже может быть достаточно, чтобы заблокировать некоторые инициативы Еврокомиссии и «федералистов».
Евроскептицизм и федерализм
Слово «федерализм» приобретает особенно зловещий оттенок в лексиконе Пооламетса. «Дело дошло до безумия, - заявляет он. - Вчера (5 июня - К.К.) на дебатах в Раквере Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) сказала, что 80 процентов решений ЕС уже принимаются большинством голосов, а теперь и остальные 20 процентов должны быть вынесены на голосование большинством. Индрек Таранд сказал, что необходима федерация. Для меня это равносильно антигосударственным действиям. В прежние времена с такими людьми расправлялись сотрудники Полиции безопасности, а теперь они - суперзвезды, баллотирующиеся в парламент!» - возмущается политик.
Но, выдвигаясь в такие структуры, не узаконивает ли Пооламетс отчуждение независимости?
«Игнорирование - это один из вариантов, но я не сторонник такого подхода. Важно донести свою мысль до людей. Я вижу, что некоторым уже это удалось. Найджел Фарадж, например, был очень красноречивым евродепутатом», - отвечает Пооламетс.
Что-то в тоне его голоса дает понять, что Фарадж - одна из главных сил, стоящих за Брэкситом, - является для него примером для подражания. «Я рад, что Британия вышла из ЕС - это могло бы стать предупреждением», - говорит политик, который приглашал Найджела Фараджа в Эстонию.
Однако Пооламетс не дает четкого ответа на вопрос, должна ли Эстония покинуть ЕС, куда, по его словам, нас заманили только «приятными разговорами об экономическом союзе». Пооламетс сторонник «конфедеративного принципа»: «Когда страны садятся за стол, когда страны равны. Теоретически это возможно, хотя федералисты все больше и больше нагнетают обстановку».
В представлении представителя ЕKRE Европарламент мог бы быть просто межпарламентской ассоциацией. Однако Совет ЕС, по мнению Пооламетса, не нужен - он был бы неотъемлемой частью федеральной структуры. Пооламетс также не хочет создания общей армии ЕС. «Нет необходимости дублировать НАТО», - говорит он.
Беспокойство по поводу безопасности
Однако в воздухе витает беспокойство, в частности, по поводу ситуации с безопасностью. Единственный на данный момент полнометражный документальный фильм Пооламетса, возглавлявшего группу поддержки эстонского кино в парламенте предыдущего созыва, посвящен информационной войне России против стран Балтии и называется «Война в мирное время». Пооламетс пытался распространить фильм, снятый до оккупации Крыма, в школах, но «коробка с DVD-дисками затерялась где-то в темных коридорах Министерства образования».
Анти Пооламетс - один из немногих депутатов Рийгикогу, который работает в парламенте вместе с женой: его супруга Эвелин Пооламетс, которая также является председателем волостного собрания Винни, была избрана в Рийгикогу 970 голосами от Ляэне-Вирумаа. Расположены ли их кабинеты по соседству? «Да, мы часто советуемся, - сказал он. - Иногда необходимо меняться ролями. Сегодня, к примеру, я пойду вместо нее в комиссию по охране окружающей среды».
Рано судить, сформируется ли из Пооламетсов политическая династия, однако 14-летний потомок депутатов уже ходит на политические дебаты и «совершенно самостоятельно» начал читать «американских консерваторов».
Помимо прочего Анти Пооламетс посещает спортзал замка Тоомпеа, где иногда встречает Юргена Лиги (Партия реформ).
«Я здороваюсь со всеми, хотя иногда они не отвечают на мое приветствие. Терпимые иногда оказываются значительно более нетерпимыми, чем они себя представляют», - говорит Пооламетс.