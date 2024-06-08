ОБЪЯСНЕНИЕ Восемь фактов о торговле людьми в XXI веке

Представители Управления ООН считают, что перечисление фактов поможет лучше понять предпосылки преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, ее связь с миграцией, изменением климата и конфликтами, а также то, как вербуются и эксплуатируются жертвы.

Торговля людьми происходит во всех регионах мира

Торговля людьми совершается повсеместно, но в основном людей перевозят из стран с низким уровнем дохода в страны с более высоким уровнем дохода. Большинство жертв, или 60 процентов, выявляются внутри страны происхождения, в то время как жертв трансграничной торговли в основном находят в том же регионе (18 процентов) или в близлежащих странах (6 процентов). Только 16 оказываются очень далеко от места происхождения.

Больше всего жертв трансграничной торговли людьми - из Африки, особенно стран Африки к югу от Сахары, а также из Южной и Восточной Азии.

Торговля людьми - широко распространенное преступление и прибыльный бизнес

Торговля людьми - это вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение людей силой или обманом с целью их эксплуатации для получения прибыли.

Истинные масштабы преступления установить трудно. В 2020 году в УНП ООН поступило около 50 тысяч жалоб из 141 страны, однако до 50 миллионов человек во всем мире - эквивалентно населению Южной Кореи или Уганды - могут подвергаться различным формам эксплуатации.