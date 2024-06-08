Управление ООН по наркотикам и преступности обозначило ключевые факты о торговле людьми в XXI веке. Как оказалось, это явление остается глобальной проблемой, из-за которой страдают миллионы людей, а торговцами людьми может быть кто угодно, от членов организованной преступной группировки до близких родственников жертвы.
ОБЪЯСНЕНИЕ ⟩ Восемь фактов о торговле людьми в XXI веке
Представители Управления ООН считают, что перечисление фактов поможет лучше понять предпосылки преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, ее связь с миграцией, изменением климата и конфликтами, а также то, как вербуются и эксплуатируются жертвы.
Торговля людьми происходит во всех регионах мира
Торговля людьми совершается повсеместно, но в основном людей перевозят из стран с низким уровнем дохода в страны с более высоким уровнем дохода. Большинство жертв, или 60 процентов, выявляются внутри страны происхождения, в то время как жертв трансграничной торговли в основном находят в том же регионе (18 процентов) или в близлежащих странах (6 процентов). Только 16 оказываются очень далеко от места происхождения.
Больше всего жертв трансграничной торговли людьми - из Африки, особенно стран Африки к югу от Сахары, а также из Южной и Восточной Азии.
Торговля людьми - широко распространенное преступление и прибыльный бизнес
Торговля людьми - это вербовка, транспортировка, передача, укрывательство или получение людей силой или обманом с целью их эксплуатации для получения прибыли.
Истинные масштабы преступления установить трудно. В 2020 году в УНП ООН поступило около 50 тысяч жалоб из 141 страны, однако до 50 миллионов человек во всем мире - эквивалентно населению Южной Кореи или Уганды - могут подвергаться различным формам эксплуатации.
Масштабы торговли людьми растут быстрыми темпами, так как эта деятельность является высокодоходным бизнесом, приносящим ежегодно около 150 миллиардов долларов прибыли.
Торговля людьми процветает из-за нищеты, конфликтов и изменения климата
Конфликты и преследования, бедность и политическая нестабильность, отсутствие доступа к образованию и рабочим местам, миграция и вынужденное перемещение, гендерное неравенство и дискриминация, стихийные бедствия и изменение климата – все это создает условия, способствующие торговле людьми.
Учитывая, что почти половина населения мира живет менее чем на 6,85 доллара на человека в день, а по меньшей мере три миллиарда человек живут в районах, серьезно пострадавших от изменения климата и деградации окружающей среды, уязвимыми перед эксплуатацией становятся миллионы людей.
Торговцы людьми используют все, от обмана до насилия, для вербовки и эксплуатации своих жертв
Поскольку о торговле людьми часто не сообщается в правоохранительные органы, и она недостаточно эффективно преследуется по закону, это преступление характеризуется высокими вознаграждениями и низкими рисками для виновных. Так, они получают значительную прибыль, не опасаясь наказания.
Пользуясь высоким спросом на дешевую рабочую силу, сексуальные или другие услуги, преступники используют недостатки в законодательстве и его соблюдении, а также коррупцию и слабые органы власти для осуществления своей незаконной деятельности.
Они обманывают жертв, обещают им лучшую жизнь в новой стране, предлагают интересную работу с большими льготами или используют прямое насилие в отношении уязвимых людей, чтобы принудить их к таким практикам, как сексуальная эксплуатация или принудительный труд.
Избежать эксплуатации может быть чрезвычайно сложно
Жертвы часто терпят бесчеловечные условия, и им трудно вырваться из рук своих эксплуататоров, которые используют целый ряд механизмов и манипуляций, чтобы контролировать их.
Жертв могут избивать, угрожать им и шантажировать их. Им бывает больше некуда идти. У них могут отбирать паспорта и другие документы. Многие могут даже не считать себя жертвами, что часто случается, когда ими манипулирует партнер или родственник.
Страх перед расправой часто удерживает жертв от обращения за помощью, и они с большей вероятностью будут спасаться самостоятельно, чем с помощью властей. В то время как 41 процент жертв обращаются в органы власти, лишь в 28 процентах случаев полиция начинает активно вести расследование.
Наиболее распространенными формами торговли людьми являются сексуальная эксплуатация и принудительный труд
Торговля людьми проявляется во многих формах. Последние исследования УНП ООН показывают, что 38,7 процента жертв становятся жертвами сексуальной эксплуатации, которая происходит на улицах, в борделях, массажных центрах, отелях и барах. Там жертвы, в основном женщины и девочки, часто подвергаются насилию и жестокому обращению.
Еще 38,8 процента сталкиваются с принудительной эксплуатацией труда. Некоторые люди работают долгие часы на фабриках, за минимальную плату или бесплатно, производя одежду, компьютеры или телефоны. Другие работают на полях, плантациях или рыбацких суднах – часто в суровую погоду – выращивая кукурузу, рис или пшеницу, собирая урожай кофе и какао-бобов или ловя рыбу и морепродукты.
Около 10 процентов вынуждены заниматься незаконной деятельностью, такой как карманные кражи, попрошайничество или продажа наркотиков.
К другим формам эксплуатации относятся принудительные браки, изъятие органов и домашнее рабство.
Женщины являются наиболее часто выявляемыми жертвами торговли людьми
Женщины и девочки составляют большинство жертв – 42 и 18 процентов соответственно. В основном они сталкиваются с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и в три раза чаще подвергаются экстремальному насилию, чем мужчины и мальчики.
В то же время за последние годы увеличилось число выявленных жертв мужского пола: 23 процента – мужчины, а 17 процентов – мальчики. В основном их используют для принудительного труда.
За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв торговли людьми утроилась и составила 35 процентов.
Торговцами людьми может быть кто угодно, от членов организованной преступной группировки до близких родственников жертвы
Данные УНП ООН показывают, что 58 процентов осужденных за торговлю людьми составляют мужчины. При этом вовлеченность женщин в эту преступную деятельность выше, чем в других видах преступлений, и составляет 40 процентов осужденных.
Часто, помимо торговли людьми, преступные организации причастны к другим серьезным преступлениям, включая торговлю наркотиками или оружием, а также коррупцию и подкуп должностных лиц. Такие группы эксплуатируют большее число жертв, часто в течение более длительных периодов времени, перевозя их дальше и используя больше насилия, чем неорганизованные преступники.
Однако торговцами людьми также бывают члены семьи жертвы, родители, интимные партнеры или знакомые.