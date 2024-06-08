Активность избирателей превышает активность предыдущих выборов в Европарламент

«Явка избирателей в абсолютном выражении будет несколько выше, чем на предыдущих выборах в Европарламент - вероятно, между 350 000 и 360 000, а в процентном отношении, вероятно, составит 36 процентов. По сравнению с 37,6 процента в прошлый раз она ниже, поскольку общее число избирателей на этот раз увеличилось примерно на 94000 избирателей из-за изменения регистрации», - сказал Воог, по словам которого позиция политических партий на выборах во многом зависит от явки, то есть от того, насколько партии смогли активизировать своих избирателей.

В мае Kantar Emor по заказу ERR провел два опроса, в которых изучались предпочтения граждан избирательного возраста. Если принять во внимание предпочтения тех, кто точно планирует голосовать, то мандат должны получить Партия реформ, Социал-демократическая партия, «Отечество», EKRE и Центристская партия.

«Согласно проведенному на прошлой неделе опросу, Партия реформ и социал-демократы претендуют на два последних мандата. В то же время "Отечество" и EKRE отстают от первых двух с относительно близкими процентами и могут вмешаться в распределение последних двух мандатов», - проанализировал Воог.

Учитывая текущую явку избирателей и тот факт, что среди планирующих голосовать относительно мало респондентов без предпочтений, согласно двум последним опросам Kantar Emor, Партия реформ может получить 20% голосов, социал-демократы - 19%, «Отечество» - 18%, EKRE - 16%, Центристская партия - 12%, Партия правых - 6%, Ээсти 200 - 4%, KOOS - 3%, а зеленые и отдельные кандидаты - 1%.

Согласно последнему опросу, есть три конкретных получателя мандата: Марина Кальюранд от СДПЭ, Урмас Паэт от Партии реформ и Яак Мадисон от EKRE. Следующие два мандата, вероятно, достанутся Юри Ратасу от «Отечества» и Михаилу Кылварту от Центристской партии.

«Кандидатами на оставшиеся два мандата являются Ханно Певкур, Марко Михкельсон, Свен Миксер, Урмас Рейнсалу, Рихо Террас или Мартин Хельме в зависимости от того, какая партия получит два мандата», - прокомментировал Воог.

Данные основаны на опросах, проведенных Kantar Emor с общеэстонской репрезентативной выборкой, две трети из которых были проведены онлайн, а одна треть - по телефону с 9 по 15 мая и с 27 мая по 2 июня. В ходе последнего опроса были опрошены 1489 граждан совершеннолетнего возраста.