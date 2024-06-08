12 июня в 19:00 в Hopneri maja на Ратушной площади состоится вечер, на котором известный театральный критик Сергей Николаевич (Рига) расскажет о двух легендарных историях любви. Ален Делон и Роми Шнайдер, Джейн Биркин и Серж Гейнзбур предстанут на бурном фоне «ревущих шестидесятых».
Культовый автор в Таллинне ⟩ Ален Делон и Джейн Биркин из первых рук
1960-е были для этих звездных пар временем творческого расцвета. На их пик славы пришлись и драматичные перипетии в личных отношениях. Об этих отношениях на фоне большой истории расскажет Сергей Николаевич - писатель, критик, многолетний светский обозреватель, знающий лично многих звезд прошлого, настоящего и, несомненно, недалекого будущего.
В его новой книге «Заложники красоты» 55 героев. Со многими из них - как с Аленом Делоном и Джейн Биркин - автор не раз общался и знает многое, чего не знает никто. Редкие видео, архивные фото, уникальные аудиозаписи - все это поможет погрузиться в атмосферу жаркого лета 1968 года, перенестись на съемочную площадку культового фильма «Бассейн», который впоследствии бережно и провокативно переснял Франсуа Озон. Лекция известного критика поможет понять, почему сегодня эти истории давно прошедшего времени волнуют и манят нас по-прежнему.
Вечер Сергея Николаевича с презентацией его новой книги «ЗАЛОЖНИКИ КРАСОТЫ» пройдет 12 июня в 19:00 Hopneri Maja (Ратушная пл., 18). Спешите приобрести билеты - это можно сделать здесь. Организаторы мероприятия - лекторий SNAMI.