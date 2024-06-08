Культовый автор в Таллинне Ален Делон и Джейн Биркин из первых рук

1960-е были для этих звездных пар временем творческого расцвета. На их пик славы пришлись и драматичные перипетии в личных отношениях. Об этих отношениях на фоне большой истории расскажет Сергей Николаевич - писатель, критик, многолетний светский обозреватель, знающий лично многих звезд прошлого, настоящего и, несомненно, недалекого будущего.

В его новой книге «Заложники красоты» 55 героев. Со многими из них - как с Аленом Делоном и Джейн Биркин - автор не раз общался и знает многое, чего не знает никто. Редкие видео, архивные фото, уникальные аудиозаписи - все это поможет погрузиться в атмосферу жаркого лета 1968 года, перенестись на съемочную площадку культового фильма «Бассейн», который впоследствии бережно и провокативно переснял Франсуа Озон. Лекция известного критика поможет понять, почему сегодня эти истории давно прошедшего времени волнуют и манят нас по-прежнему.