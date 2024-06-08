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До и после Эстонская семья переделала кухню за сорок пять часов

rus.postimees.ee
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Кухня до ремонта.
Кухня до ремонта. Фото: Erakogu

Эстонская семья, мечтавшая о кухне в темных тонах, столкнулась с непростой дилеммой: как создать кухню своей мечты, не меняя мебель и не тратя на ремонт целое состояние? Придумано - сделано!

По словам Мерилин, изначально они с партнером планировали просто перекрасить кухню. Затем спонтанно возникла идея поменять пол, покрасить стены, поменять рабочую поверхность и фартук кухонной мебели, а имеющуюся плиту сменить на меньшую.

«Затем мы захотели заменить светильники и раковину, чтобы они лучше сочетались с обновленной кухней. Поэтому можно сказать, что окончательный результат мы представили себе не сразу», - вспоминает Мерилин.

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