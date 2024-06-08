До и после Эстонская семья переделала кухню за сорок пять часов

По словам Мерилин, изначально они с партнером планировали просто перекрасить кухню. Затем спонтанно возникла идея поменять пол, покрасить стены, поменять рабочую поверхность и фартук кухонной мебели, а имеющуюся плиту сменить на меньшую.

«Затем мы захотели заменить светильники и раковину, чтобы они лучше сочетались с обновленной кухней. Поэтому можно сказать, что окончательный результат мы представили себе не сразу», - вспоминает Мерилин.