Президент Алар Карис поблагодарил всех принявших участие в пятничном вечернем Утином ралли, ведь именно с их помощью были собраны дополнительные деньги для поддержки онкобольных детей.
Президент Алар Карис поблагодарил участников Утиного ралли
«Каждый желтый утенок, приплывший сегодня вечером к победе в канале Кадриорга, несет собой послание поддержки и надежды, и, будем надеяться, также станет импульсом к чуду. Каждый из этих утят означает доброе дело, совершенного в пользу тех, кто сейчас на трудном пути, - написал Карис в соцсетях в пятницу вечером. - На этот раз рекордные 20 тысяч утят вышли на старт победного заплыва, чтобы поддержать борьбу с серьезным заболеванием больных раком детей и их семей. Вместе с опытным раллийцем Оттем Тянаком мы поздравляем всех с победой. Огромное спасибо всем, кто таким образом поддержал детей своими утятами. Потому что значимо каждое доброе дело».
Благотворительное Утиное ралли проводится по инициативе Союза родителей онкобольных детей. Ралли прошло в одиннадцатый раз и установило рекорд участия: на старт вышли 20 тысяч утят, собирающих деньги в поддержку больных раком детей и их родителей.