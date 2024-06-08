Президент Алар Карис поблагодарил участников Утиного ралли

«Каждый желтый утенок, приплывший сегодня вечером к победе в канале Кадриорга, несет собой послание поддержки и надежды, и, будем надеяться, также станет импульсом к чуду. Каждый из этих утят означает доброе дело, совершенного в пользу тех, кто сейчас на трудном пути, - написал Карис в соцсетях в пятницу вечером. - На этот раз рекордные 20 тысяч утят вышли на старт победного заплыва, чтобы поддержать борьбу с серьезным заболеванием больных раком детей и их семей. Вместе с опытным раллийцем Оттем Тянаком мы поздравляем всех с победой. Огромное спасибо всем, кто таким образом поддержал детей своими утятами. Потому что значимо каждое доброе дело».