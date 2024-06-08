В субботу в программе Keskpäevatund на радио Kuku главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги заявил, что предстоящие выборы в Европарламент дают Партии реформ возможность избавиться от премьер-министра Каи Каллас и сделать главой правительства Андруса Ансипа.
Евровыборы дают Партии реформ возможность избавиться от Каллас и назначить премьер-министром Ансипа
Перевод: Анита Авакова
«Этими выборами Партия реформ, скорее всего, надеется отправить Каю Каллас в Еврокомиссию и тем самым избавиться от премьер-министра, который не способен возглавить или реформировать правительство. Предстоят трудные задачи. Если верить распространяющимся слухам, премьер-министром мог бы стать Андрус Ансип», - сказал Хыбемяги.
Ансип, который дорабатывает последние дни в качестве евродепутата, больше баллотироваться не собирается. Сам Ансип, резкий критик Каи Каллас, говоря о планах на будущее, заявлял, хотел бы взять отпуск и побыть с детьми.
Хотя возможным преемником Каллас на посту премьер-министра назван нынешний министр климата Кристен Михал, ходят слухи, что он не хочет запятнать свою политическую карьеру принятием трудных решений. Именно поэтому недовольные руководством Партии реформ хотят, чтобы премьер-министром стал Ансип, который уже добился всего в своей политической карьере и может принимать болезненные и трудные решения, не опасаясь за свое политическое будущее.
Специалист по связям с общественностью и публицист Пыйм Кама заявила, что нынешние выборы в Европарламент являются одними из самых важных в истории Европы не только с точки зрения того, кто будет избран от Эстонии, но и с точки зрения того, как будут представлены другие страны и какое у людей будет видение будущего облика Европы.
«Выборы в Европарламент, несомненно, имеют внутриполитическое влияние в Эстонии. Первое, что я хотела бы отметить, это EKRE. Если результат председателя партии Мартина Хельме будет по-прежнему значительно ниже результата Яака Мадисона, который в настоящее время представляет EKRE в Европарламенте, а похоже, что так и будет, то на предстоящих выборах председателя партии недовольных голосов внутри партии может быть больше, чем прежде», - сказала Кама.
Она добавила, что «Ээсти 200», вероятно, на этот раз останется без мандата, и это усилит давление при выборе нового председателя партии. Она напомнила, что на этой неделе Кристина Каллас пообещала рассмотреть возможность баллотироваться на пост председателя партии.
«Отсутствие мандата у Центристской партии сделало бы ее перспективы на местных выборах в следующем году довольно мрачными. Если Партия реформ ограничится одним мандатом, это тоже приведет к рефлексии внутри партии», - добавила она.
Журналист Айнар Рууссаар заявил, что за последние несколько недель поддержка Партии правых резко возросла: это показывает, что партия проделала очень сильную политическую работу.
«У них есть прекрасная возможность, они очень активны в своей кампании. В то же время им легко проводить предвыборную кампанию, поскольку они не несут никакой ответственности перед коалицией и оппозицией», - сказал Рууссаар.
Хыбемяги заявил, что выборы в Европарламент в Эстонии пока проходят вяло. «Будет ли явка на выборах в Европарламент ниже, чем в прошлый раз, станет ясно завтра вечером», - сказал он.
Рууссаар заявил, что по состоянию на полдень субботы явка избирателей составила около 20 процентов - учитывая, что голосовать можно еще полтора дня, а в воскресенье возможности электронного голосования нет - это не очень много.
«Надеюсь, этот процент будет продолжать расти. Плохо, если явка составит ниже 35 процентов, это бы указало на какую-то апатию. Я также посмотрел на явку наших южных соседей: ситуация в Латвии довольно плохая, по состоянию на вчерашний вечер - чуть более восьми процентов. В Литве, напротив, снова был приличный процент, но литовцы, вероятно, увязли в избирательном цикле. Только что у них прошли президентские выборы, сейчас - выборы в Европарламент, а в октябре состоятся парламентские выборы», - сказал Рууссаар.
«Я осмелюсь предсказать явку в 38-40 процентов, что будет на уровне выборов в Европарламент 2019 года», - говорит Кама.