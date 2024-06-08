Евровыборы дают Партии реформ возможность избавиться от Каллас и назначить премьер-министром Ансипа

Она добавила, что «Ээсти 200», вероятно, на этот раз останется без мандата, и это усилит давление при выборе нового председателя партии. Она напомнила, что на этой неделе Кристина Каллас пообещала рассмотреть возможность баллотироваться на пост председателя партии.

«Отсутствие мандата у Центристской партии сделало бы ее перспективы на местных выборах в следующем году довольно мрачными. Если Партия реформ ограничится одним мандатом, это тоже приведет к рефлексии внутри партии», - добавила она.

Журналист Айнар Рууссаар заявил, что за последние несколько недель поддержка Партии правых резко возросла: это показывает, что партия проделала очень сильную политическую работу.

«У них есть прекрасная возможность, они очень активны в своей кампании. В то же время им легко проводить предвыборную кампанию, поскольку они не несут никакой ответственности перед коалицией и оппозицией», - сказал Рууссаар.

Хыбемяги заявил, что выборы в Европарламент в Эстонии пока проходят вяло. «Будет ли явка на выборах в Европарламент ниже, чем в прошлый раз, станет ясно завтра вечером», - сказал он.

Рууссаар заявил, что по состоянию на полдень субботы явка избирателей составила около 20 процентов - учитывая, что голосовать можно еще полтора дня, а в воскресенье возможности электронного голосования нет - это не очень много.

«Надеюсь, этот процент будет продолжать расти. Плохо, если явка составит ниже 35 процентов, это бы указало на какую-то апатию. Я также посмотрел на явку наших южных соседей: ситуация в Латвии довольно плохая, по состоянию на вчерашний вечер - чуть более восьми процентов. В Литве, напротив, снова был приличный процент, но литовцы, вероятно, увязли в избирательном цикле. Только что у них прошли президентские выборы, сейчас - выборы в Европарламент, а в октябре состоятся парламентские выборы», - сказал Рууссаар.

«Я осмелюсь предсказать явку в 38-40 процентов, что будет на уровне выборов в Европарламент 2019 года», - говорит Кама.