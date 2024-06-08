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ВИДЕО Израильтянка из страшного видео ХАМАС найдена живой и спасена

rus.postimees.ee
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Яков Аргамани, отец Ноа Аргамани.
Яков Аргамани, отец Ноа Аргамани. Фото: AFP

Сегодня в ходе операции ЦАХАЛа в центре Сектора Газа были освобождены четверо заложников, которых около девяти месяцев удерживали террористы ХАМАС. Среди них - Ноа Аргамани, которая стала символом трагедии, произошедшей 7 октября. Кадры ее похищения облетели тогда весь мир.

По официальным сообщениям Армии обороны Израиля, из плена освобождены 27-летний Андрей Козлов, у которого израильское и российское гражданство, 25-летняя Ноа Арагамани, 21-летний Альмог Меир Ян и 40-летний Шломи Зив. Все они были похищены во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальный фестиваль.

Ноа Арагамани была похищена с фестиваля вместе с другом Авинатаном Ором, ее посадили на мотоцикл и увезли в неизвестном направлении. На ставшем всемирно известном видео она кричит, а ее друга со связанными руками толкают несколько человек.

Девушку, как и других освобожденных, эвакуировали из Сектора Газа на вертолете. Дома ее встретил отец.

Девушке уже позвонил президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Ноа призналась, что очень взволнована и очень давно не говорила на иврите. Нетаниягу ответил, что сейчас она дома и это самое главное. «Мы и не думали тебя бросать, ни на минуту. Не знаю, верила ли ты (в спасение), но мы верили постоянно», - цитируют премьер-министра израильские СМИ.

Ноа Арагамани попросила врачей перевести ее в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве, где находится ее мама Лиора, госпитализированная в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания. Она мечтала увидеть дочь.

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