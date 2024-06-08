ВИДЕО Израильтянка из страшного видео ХАМАС найдена живой и спасена

По официальным сообщениям Армии обороны Израиля, из плена освобождены 27-летний Андрей Козлов, у которого израильское и российское гражданство, 25-летняя Ноа Арагамани, 21-летний Альмог Меир Ян и 40-летний Шломи Зив. Все они были похищены во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальный фестиваль.

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



They are in good… pic.twitter.com/PnkjL4GRQz — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

Ноа Арагамани была похищена с фестиваля вместе с другом Авинатаном Ором, ее посадили на мотоцикл и увезли в неизвестном направлении. На ставшем всемирно известном видео она кричит, а ее друга со связанными руками толкают несколько человек.

Девушку, как и других освобожденных, эвакуировали из Сектора Газа на вертолете. Дома ее встретил отец.

BREAKING 🚨🚨🚨

THE MOMENT!



Noa Argami meets her father after being rescued by the @IDF!#BringThemAllHome pic.twitter.com/kMv1L50ZlI — Mor Hogeg (@MorHogeg) June 8, 2024

Девушке уже позвонил президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Ноа призналась, что очень взволнована и очень давно не говорила на иврите. Нетаниягу ответил, что сейчас она дома и это самое главное. «Мы и не думали тебя бросать, ни на минуту. Не знаю, верила ли ты (в спасение), но мы верили постоянно», - цитируют премьер-министра израильские СМИ.

Ноа Арагамани попросила врачей перевести ее в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве, где находится ее мама Лиора, госпитализированная в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания. Она мечтала увидеть дочь.