Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Самое время затеять уборку: в воскресенье цена на электричество будет отрицательной

rus.postimees.ee
Copy
Цены на электричество. Фото носит иллюстративный характер.
Цены на электричество. Фото носит иллюстративный характер. Фото: McPHOTO / B. Leitner via www.imago-images.de

В воскресенье цена на электроэнергию в Эстонии снизится на 51,7 процента до 30,14 евро за мегаватт-час.

В воскресенье с 9.00 до 19.00 цена на электроэнергию будет отрицательной.

С 12.00 до 13.00 цена на электроэнергию особенно выгодна: она упадет до -6,55 евро за мегаватт-час: это прекрасная возможность для крупных потребителей электроэнергии.

С течением дня цена на электроэнергию начнет стремительно расти и в 22-23 вечера достигнет рекордной отметки в 125,53 евро за мегаватт-час.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх