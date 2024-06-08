Самое время затеять уборку: в воскресенье цена на электричество будет отрицательной

В воскресенье с 9.00 до 19.00 цена на электроэнергию будет отрицательной.

С 12.00 до 13.00 цена на электроэнергию особенно выгодна: она упадет до -6,55 евро за мегаватт-час: это прекрасная возможность для крупных потребителей электроэнергии.

С течением дня цена на электроэнергию начнет стремительно расти и в 22-23 вечера достигнет рекордной отметки в 125,53 евро за мегаватт-час.