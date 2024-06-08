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Тектонический разлом в Сака: «дыра в преисподнюю» может стать больше

rus.postimees.ee
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Геолог Марко Кабель, изучающий "дыру в преисподнюю" в Сака.
Геолог Марко Кабель, изучающий "дыру в преисподнюю" в Сака. Фото: Tavo Ani

Геологи изучили образовавшийся в Сака провал, который стал доказательством проходящего по этому месту тектонического разлома. Эксперты считают, что из-за сильных дождей «дыра в преисподнюю» может стать еще больше, пишет «Северное Побережье».

«Мы поработали немного ручным буром и нашли то, что искали, - синюю глину, - сообщил старший геолог геологической службы Калле Сууроя, который вместе с коллегами более тщательно изучил сакаский провал. Он пояснил, что синяя глина, которая должна залегать там на глубине более двадцати метров, как бы поднялась к поверхности земли.

Причиной такого подъема является, по его словам, проходящий по этому месту тектонический разлом, над которым располагаются залежи трещиноватого известняка. По трещинам ручьи и вытекают из глинтового уступа и размыли в его подножии пещеру.

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