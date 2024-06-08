Тектонический разлом в Сака: «дыра в преисподнюю» может стать больше

«Мы поработали немного ручным буром и нашли то, что искали, - синюю глину, - сообщил старший геолог геологической службы Калле Сууроя, который вместе с коллегами более тщательно изучил сакаский провал. Он пояснил, что синяя глина, которая должна залегать там на глубине более двадцати метров, как бы поднялась к поверхности земли.