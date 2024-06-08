ЮБИЛЕЙ ПРОРОЧЕСКОГО РОМАНА «Как мы можем жить без Оруэлла, если все, что он описал в "1984", мы видим и сегодня»

Исследовательница творчества писателя уверена, что Оруэлл как литератор понимал человеческую психологию, а как социолог видел, как люди к такому ужасу пришли, на чем он основывается. «В этом, я считаю, была невероятная уникальность Оруэлла: он узнал все про этот страх и очень сильно и тонко его прочувствовал, чтобы передать в романе, - подытоживает Мария Карп. - Думаю, поэтому роман Оруэлла актуален и сегодня. Я перечитывала "1984" несколько раз, и у меня нет ощущения, что это что-то устаревшее. Другое дело: не потому ли мы это сходство сейчас наблюдаем, что Путин действует по советским лекалам и ничего другого не знает, что свойственно людям, вышедшим из КГБ?»