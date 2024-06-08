75 лет назад впервые вышла антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла. За литературную основу описываемого мира автор взял сталинский СССР. «Новая газета Европа» спросила у исследовательницы писателя Марии Карп, как Оруэлл смог передать ощущения человека, живущего в тоталитарном государстве, почему «1984» сегодня столь актуален в России, и почему европейский читатель зачастую считает этот роман устаревшим.
ЮБИЛЕЙ ПРОРОЧЕСКОГО РОМАНА ⟩ «Как мы можем жить без Оруэлла, если все, что он описал в "1984", мы видим и сегодня»
«В этом романе все было узнаваемо, потому что совпадало с советским опытом: то лифт не работает, то дефицит товаров. Но больше всего поражало внутреннее состояние Уинстона Смита: ощущение человека, который все видит, все понимает и живет в постоянном страхе, - ведь он живет независимой внутренней жизнью, которая запрещена», - делится своими воспоминаниями о первом прочтении Мария Карп.
Она утверждает, что у советских людей даже была легенда, что Оруэлл инкогнито проник в Советский Союз, поэтому у него так точно получилось воссоздать эту жизнь.
«Оруэлл прежде всего думал о своей стране, о Великобритании, - считает Мария Карп. - Он хотел предупредить своих соотечественников, чтобы они не поддавались блеску этих идей прекрасного социалистического общества в Советском Союзе, потому что там подавляют отдельного человека.
Оруэлл говорил, что независимая мысль сперва будет для властей опасна, а потом вообще недопустима. Он считал, что общество, которое запрещает самостоятельную мысль, преследует за самостоятельные взгляды, губительно и приводит к упадку жизни и литературы — в его представлении жизнь и литература всегда были понятиями очень близкими».
Мария Карп отмечает, что в Великобритании, где она сейчас живет, некоторые думают, что это роман про будущее: «В 2013 году в Великобритании отмечали 110-летие со дня рождения Оруэлла. И в это время люди говорили: в магазинах, на улицах устанавливают камеры видеонаблюдения, это же те самые телескрины! До чего мир дошел, это же настоящий Оруэлл!»
Исследовательница творчества писателя уверена, что Оруэлл как литератор понимал человеческую психологию, а как социолог видел, как люди к такому ужасу пришли, на чем он основывается. «В этом, я считаю, была невероятная уникальность Оруэлла: он узнал все про этот страх и очень сильно и тонко его прочувствовал, чтобы передать в романе, - подытоживает Мария Карп. - Думаю, поэтому роман Оруэлла актуален и сегодня. Я перечитывала "1984" несколько раз, и у меня нет ощущения, что это что-то устаревшее. Другое дело: не потому ли мы это сходство сейчас наблюдаем, что Путин действует по советским лекалам и ничего другого не знает, что свойственно людям, вышедшим из КГБ?»