Выборы в Европарламент: стало известно, сколько избирателей проголосовали электронным путем

По состоянию на 20:00 электронным путем проголосовали 153 848 человек, а на избирательных участках - 102 141 человек. Наиболее активными были избиратели города Тарту, где проголосовало уже 36,9% избирателей. В Таллинне проголосовало 35%, в Хийуском уезде - 31,1% избирателей.

Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно завтра поздно вечером, так как после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды. Отданный на электронном голосовании голос можно будет изменить и в воскресенье, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Если избиратель использовал оба способа голосования, то учитываться будет только голос, отданный на избирательном участке при помощи избирательного бюллетеня. В этом году в вечер дня выборов подсчет электронных голосов можно будет наблюдать в прямой трансляции на странице выборов www.valimised.ee. Трансляция начнется 9 июня в 19:00 с подготовительных действий.

Завтра - день выборов. Голосовать можно будет только при помощи бумажного избирательного бюллетеня. 377 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Результаты выборов в Европейский парламент запрещено обнародовать до окончания голосования во всех государствах-членах ЕС. Первоначальные результаты голосования Государственная служба по организации выборов начнет публиковать на сайте выборов в полночь, когда свои избирательные участки закроет последнее государство, Италия.

В выборах в Европейский парламент в Эстонии участвует 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.