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Десятки магазинов при автозаправках по всей Эстонии перестали работать в ночное время

rus.postimees.ee
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Заправка Olerex.
Заправка Olerex. Фото: Marko Saarm

Десятки магазинов при автозаправочных станциях по всей Эстонии перестали работать в ночное время, объясняя это тем, что круглосуточный режим работы больше не приносит желаемого дохода, пишет Rus.ERR.

Весной топливная фирма Olerex решила отказаться от круглосуточного режима работа магазинов на 70 своих АЗС. Помимо финансовой составляющей, причиной массового закрытия магазинов на ночь стало изменение законодательства, регулирующего время работы и отдыха.

Лишь семь из 43 заправок Alexela работают круглосуточно. По словам менеджера по обслуживанию Alexela Яак Йыги, ночной оборот должен составлять несколько сотен евро, чтобы работа заправки имела смысл. Средняя покупка составляет 7-8 евро, и заправки как небольшие магазинчики перестали быть целесообразными.

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