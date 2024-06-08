В Индонезии сетчатый питон съел женщину. Это редкий случай, но такое уже бывало

50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома в деревне Калемпанг. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода.

Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей, которые вместе с ним принялись за поиски.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе.

Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

Муж Фариды, Нони, сказал, что очень сожалеет, что позволил жене уйти одной. «Если бы я был с нею в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться, - сказал он. - Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью».

Пасть питона. Фото: Getty Images

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка помогали жители нескольких соседних поселений.

Это далеко не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука по имени Джара была убита и проглочена целиком питоном в провинции Джамби на острое Суматра.