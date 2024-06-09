В субботу, 8 июня, вечером сотрудник службы группы быстрого реагирования Идаской префектуры применил служебное оружие во время ареста мужчины, который угрожал людям оружием в общественном месте и стрелял. Пуля попала в нарушителя и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сотрудники полиции не пострадали.
Стрельба в парке ⟩ Человек с оружием угрожал людям: полиции пришлось открыть огонь
Вчера в 19:17 в полицию поступил вызов наивысшего приоритета в парк в поселке Тойла в волости Тойла в Ида-Вирумаа, где 40-летний мужчина угрожал людям в парке и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на вызов усиленным составом и прибыла на место за десять минут.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант, пояснил, что, когда сотрудники полиции прибыли в парк и направились к нарушителю, полицейские неоднократно на эстонском и русском языках приказывали ему сложить оружие, но мужчина этого не сделал.
«Вместо этого он достал оружие из кармана, зарядил его, произвел несколько выстрелов и начал направлять пистолет на полицейских. Поскольку мужчина не подчинялся неоднократным приказам полицейских и его действия были опасны как для людей в парке, так и для сотрудников полиции, один из полицейских решил применить служебное оружие, чтобы минимизировать опасность. Полицейский произвел в сидевшего на скамейке в парке мужчину два выстрела, один из которых попал ему в грудь. После выстрела мужчина упал со скамейки. Полицейские немедленно оказали мужчине первую помощь и находились на связи с медиком Центра тревоги до прибытия машины скорой помощи. Раненого передали медикам и его в тяжелом состоянии доставили в больницу», - рассказал он.
Позже было установлено, что мужчина угрожал людям и стрелял из стартового пистолета Blow, который внешне похож на настоящее огнестрельное оружие.
«Полиция всегда реагирует на вызовы с оружием усиленным составом и решительно, так как визуально невозможно отличить похожий на оружие предмет от летального оружия. Мы всегда исходим из того, что у человека в руках может быть огнестрельное оружие и наша главная цель – как можно быстрее нейтрализовать стрелка. Хотя применение огнестрельного оружия всегда является взвешенным решением полиции и оружие никогда не применяется необдуманно, в данном случае полицейскому пришлось применить служебное оружие, поскольку мужчина не подчинялся приказам и представлял опасность для окружающих», - пояснил Клиймант.
В полицию сообщение о том же мужчине поступило несколькими часами ранее, когда он размахивал оружием и стрелял из него на улице города Йыхви около 16:20.
«Полиция также оперативно отреагировала на это тревожное сообщение, но, к сожалению, сразу поймать этого человека на месте происшествия не удалось. Чтобы его найти, были прочесаны улицы Йыхви, просмотрены записи нескольких камер видеонаблюдения, опрошены свидетели, а также охрана социального дома, где проживает этот человек. Его искали до тех пор, пока из парка Тойла не поступил следующий вызов», - пояснил Клиймант.
Мужчина, который угрожал оружием и стрелял из него, уже был известен полиции, поскольку ранее он уже размахивал оружием, угрожал людям и стрелял. Только в мае его поймали за серьезное нарушение общественного порядка, когда он выстрелил из стартового пистолета в общественном месте города Кохтла-Ярве. К счастью, в тот раз никто не пострадал. По данному делу возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и субботнего происшествия также будут установлены в рамках уголовного производства. Законность действий должностных лиц также будет оценена бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.