Стрельба в парке Человек с оружием угрожал людям: полиции пришлось открыть огонь

«Полиция всегда реагирует на вызовы с оружием усиленным составом и решительно, так как визуально невозможно отличить похожий на оружие предмет от летального оружия. Мы всегда исходим из того, что у человека в руках может быть огнестрельное оружие и наша главная цель – как можно быстрее нейтрализовать стрелка. Хотя применение огнестрельного оружия всегда является взвешенным решением полиции и оружие никогда не применяется необдуманно, в данном случае полицейскому пришлось применить служебное оружие, поскольку мужчина не подчинялся приказам и представлял опасность для окружающих», - пояснил Клиймант.

В полицию сообщение о том же мужчине поступило несколькими часами ранее, когда он размахивал оружием и стрелял из него на улице города Йыхви около 16:20.

«Полиция также оперативно отреагировала на это тревожное сообщение, но, к сожалению, сразу поймать этого человека на месте происшествия не удалось. Чтобы его найти, были прочесаны улицы Йыхви, просмотрены записи нескольких камер видеонаблюдения, опрошены свидетели, а также охрана социального дома, где проживает этот человек. Его искали до тех пор, пока из парка Тойла не поступил следующий вызов», - пояснил Клиймант.

Мужчина, который угрожал оружием и стрелял из него, уже был известен полиции, поскольку ранее он уже размахивал оружием, угрожал людям и стрелял. Только в мае его поймали за серьезное нарушение общественного порядка, когда он выстрелил из стартового пистолета в общественном месте города Кохтла-Ярве. К счастью, в тот раз никто не пострадал. По данному делу возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и субботнего происшествия также будут установлены в рамках уголовного производства. Законность действий должностных лиц также будет оценена бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.