Блог, фото и видео Выборы в Европарламент. «Дайте людям пожить»: что происходит на избирательных участках в Эстонии?

Для того, чтобы проголосовать на избирательном участке, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Голосовать электронным путем сегодня уже нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. Сегодня это еще можно сделать, позвонив по указанному самоуправлением телефонному номеру с 9:00 до 14:00.

В выборах в Европейский парламент в Эстонии участвует 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте семь мандатов. Всего граждане государств-членов ЕС избирают 720 депутатов парламента.