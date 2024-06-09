Сегодня в Эстонии вывешены государственные флаги

По случаю выборов как праздника демократии всем остальным также предлагается поднять флаги, сообщила Государственная канцелярия. Флаги поднимаются на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускаются в 22 часа.

Вместе с флагом Эстонии поднимается флаг Европейского союза на зданиях, где работают Рийгикогу, президент республики, правительство, Госсуд, Государственный контроль, канцлер юстиции, министерства, Банк Эстонии, Генеральный штаб Сил обороны и органы местного самоуправления.

В день выборов в Европейский парламент имеющие право голоса избиратели могут выбрать одного из 78 кандидатов. В день выборов избиратель может проголосовать на любом избирательном участке по всей Эстонии или попросить предоставить ему возможность проголосовать дома.

В день выборов можно отменить свой поданный электронным способом голос, проголосовав бюллетенем до 20 часов.

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