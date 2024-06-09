В собственности волости Ярва находится автомобиль Opel Combo Combi (регистрационный номер 267MGV, 2007 года выпуска), который бессмысленно ремонтировать и целесообразно продать.
Волость решила продать автомобиль по очень низкой цене
Волостная управа решила организовать аукцион по продаже легкового автомобиля со стартовой ценой 100 евро, что почти в два раза меньше, чем можно было бы получить за автомобиль, если сдать его на металлолом.
Э-аукцион будет проведен на предусмотренном для этой цели интернет-портале в соответствии с условиями использования портала.