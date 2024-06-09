«Шесть часов спустя моего сына не было в живых». Как секс-шантажисты толкают подростков на самоубийство

В 2022 году Джордан Демэй познакомился в Instagram с симпатичной девушкой своего возраста и, поддавшись на ее уговоры, отправил ей несколько своих интимных фотографий.

Тут же выяснилось, что аккаунт прекрасной незнакомки - поддельный. С самого начала от ее лица с Джорданом переписывались мошенники: двое братьев из Нигерии, 20 и 22 лет от роду.

Именно в их распоряжении оказались откровенные снимки подростка, которые шантажисты грозились опубликовать, если только Джордан не выкупит их обратно.

Перепуганный старшеклассник попытался откупиться от вымогателей, но быстро признался, что денег у него больше попросту нет.

Джордан упомянул, что в поисках решения проблемы у него даже промелькнула мысль о самоубийстве, но на шантажистов эта откровенность впечатления не произвела.

«Тогда давай-ка ты сделай это побыстрей, - последовал ответ одного из вымогателей. - Или я сделаю так, что тебе придется поторопиться».

Братьев Огоши экстрадировали в США, где в суде те признали свою вину в доведении подростка до самоубийства. В настоящее время оба ожидают вынесения приговора.

Еще один фигурант того же дела все еще пытается оспорить решение властей о его экстрадиции из Нигерии.