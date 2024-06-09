Фото Поезда Elron опаздывают из-за коллапса на железной дороге

Устранением неполадок занимался владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee.

«По данным Eesti Raudtee, на устранение неисправности может уйти до двух часов, и это существенно влияет на движение пассажирских поездов в восточном и южном направлении, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Просим пассажиров этих направлений следить за сайтом www.elron.ee, где можно найти актуальную информацию об отправлении, прибытии поездов и использовании замещающих автобусов».

Дополнительную информацию можно также получить по бесплатной линии информации для клиентов Elron по телефону 616 0245.

Около двух часов дня руководитель по коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес сообщила, что неисправность устранена и движение поездов восстановлено, однако задержки в графике движения поездов все еще возможны.

«Механики контактной сети Eesti Raudtee определили, что произошла неисправность изолятора контактной сети. Для решения проблемы была необходима специальная техника, которая позволила бы механикам устранить неисправность. Дизельные поезда можно было пропускать через станцию "​​Юлемисте" уже во время устранения неисправности, а теперь возобновлено движение и электричек», - прокомментировала Лиллес.

В Eesti Raudtee принесли извинения пассажирам, которых затронул этот сбой.