Из-за неисправности контактной сети на станции «Юлемисте» нарушено движение пассажирских поездов в направлении Тарту/Валга/Койдула и Раквере/Нарва, сообщили в пресс-службе Elron.
Поезда Elron опаздывают из-за коллапса на железной дороге
Устранением неполадок занимается владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee.
«По данным Eesti Raudtee, на устранение неисправности может уйти до двух часов, и это существенно влияет на движение пассажирских поездов в восточном и южном направлении, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Просим пассажиров этих направлений следить за сайтом www.elron.ee, где можно найти актуальную информацию об отправлении, прибытии поездов и использовании замещающих автобусов».
Дополнительную информацию можно также получить по бесплатной линии информации для клиентов Elron по телефону 616 0245.