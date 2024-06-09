Поезда Elron опаздывают из-за коллапса на железной дороге

«По данным Eesti Raudtee, на устранение неисправности может уйти до двух часов, и это существенно влияет на движение пассажирских поездов в восточном и южном направлении, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ. - Просим пассажиров этих направлений следить за сайтом www.elron.ee, где можно найти актуальную информацию об отправлении, прибытии поездов и использовании замещающих автобусов».