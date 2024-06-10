Кто будет определять политику ЕС в ближайшие пять лет? О чем говорит выбор, сделанный избирателями?
ИТОГИ ВЫБОРОВ ⟩ Студия Postimees: против чего голосовал избиратель?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по политическим и экономическим вопросам Райво Варе. Следите за новостями в 11:00!
- Что определило итоги выборов?
- Как будет происходить распределение власти в ЕС?
- Что дальше? Насколько изменится европейский курс?
- О чем говорят итоги выборов в Эстонии?
- Удивил ли расклад голосов в Ида-Вирумаа?
- Каковы европейские перспективы Каи Каллас?
- Грядут ли изменения в правительстве Эстонии?