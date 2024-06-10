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ИТОГИ ВЫБОРОВ Студия Postimees: против чего голосовал избиратель?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Кто будет определять политику ЕС в ближайшие пять лет? О чем говорит выбор, сделанный избирателями?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по политическим и экономическим вопросам Райво Варе. Следите за новостями в 11:00!

  • Что определило итоги выборов? 
  • Как будет происходить распределение власти в ЕС?
  • Что дальше? Насколько изменится европейский курс?
  • О чем говорят итоги выборов в Эстонии?
  • Удивил ли расклад голосов в Ида-Вирумаа?
  • Каковы европейские перспективы Каи Каллас?
  • Грядут ли изменения в правительстве Эстонии?
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