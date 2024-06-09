Проблема должников по-прежнему актуальна для библиотек, и некоторые библиотеки не только организуют специальные дни, которые позволяют вернуть книги без уплаты штрафа, но и прибегают к помощи инкассо-фирм, передает ERR.
В Эстонии библиотеки стали бороться с должниками с помощью инкассо-фирм
По словам председатель правления Общества библиотекарей Эстонии Туулики Тыйсте, в некоторых библиотеках сотрудники больше не занимаются должниками: они передают данные и этим занимается инкассо-фирма.
«Это нужно для того, чтобы книги, купленные на наши деньги, можно было вернуть, а не оставлять в чьей-то домашней библиотеке. Эстонское общество еще не готово к тому, чтобы все знали и понимали, что это наше общее достояние. По какой-то причине до сих пор есть люди, которые оставляют книги у себя дома», - сказала Тыйсте, добавив, что цель библиотек не в наказании людей, а именно в возврате книг.