В Эстонии библиотеки стали бороться с должниками с помощью инкассо-фирм

«Это нужно для того, чтобы книги, купленные на наши деньги, можно было вернуть, а не оставлять в чьей-то домашней библиотеке. Эстонское общество еще не готово к тому, чтобы все знали и понимали, что это наше общее достояние. По какой-то причине до сих пор есть люди, которые оставляют книги у себя дома», - сказала Тыйсте, добавив, что цель библиотек не в наказании людей, а именно в возврате книг.