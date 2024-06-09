Весной поступало множество сообщений о наездах автомобилей на животных, которые привели к серьезным последствиям и для людей. К сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что мало что можно сделать, если дикие животные уверены, что главная дорога принадлежит им.
Для подписчиков
На дорогах Эстонии беспощадно убивают диких животных
Внезапно из-за деревьев по правую сторону узкой асфальтированной дороги у северной оконечности озера Пиккъярв в Вооремаа послышался страшный треск. Как будто кто-то с огромной силой прорывался сквозь заросли.
Так оно и было.