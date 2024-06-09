На дорогах Эстонии беспощадно убивают диких животных

Вдруг - это случилось две недели назад средь бела дня - прямо передо мной, не глядя ни влево, ни вправо, пронеслась светло-коричневая косуля с белым задом. И сразу за ней - вторая такая же. Если бы я проехал на велосипеде на десять метров дальше, они бы точно меня сбили.