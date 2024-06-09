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На дорогах Эстонии беспощадно убивают диких животных

Прийт Пуллеритс
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Как видно на этом снимке, сделанном недалеко от Палмсе в Ляэне-Вирумаа, никакие дорожные ограждения животное не останавливают.
Как видно на этом снимке, сделанном недалеко от Палмсе в Ляэне-Вирумаа, никакие дорожные ограждения животное не останавливают. Фото: Marianne Loorents

Весной поступало множество сообщений о наездах автомобилей на животных, которые привели к серьезным последствиям и для людей. К сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что мало что можно сделать, если дикие животные уверены, что главная дорога принадлежит им.

Внезапно из-за деревьев по правую сторону узкой асфальтированной дороги у северной оконечности озера Пиккъярв в Вооремаа послышался страшный треск. Как будто кто-то с огромной силой прорывался сквозь заросли.

Так оно и было.

Вдруг - это случилось две недели назад средь бела дня - прямо передо мной, не глядя ни влево, ни вправо, пронеслась светло-коричневая косуля с белым задом. И сразу за ней - вторая такая же. Если бы я проехал на велосипеде на десять метров дальше, они бы точно меня сбили.

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