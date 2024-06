В понедельник в Эстонию прибудет новый поезд Elron

Новые поезда Elron:

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственная операционная компания, которая организует пассажирские железнодорожные перевозки на железных дорогах, принадлежащих Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году на поездах Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.