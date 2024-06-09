В понедельник в Эстонию прибудет новый поезд Elron

«В июне в Эстонию прибудет первый новый электропоезд, произведенный Škoda Group, который начнет тестироваться на железных дорогах Эстонии в июле, - сказал член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Новый поезд еще не полностью готов, так как в его интерьер необходимо добавить различные указатели, оборудование для кафе, стойки для велосипедов и провести тестирование всех удобств для пассажиров», - добавил Эренпрейс.

В июле начнется тестирование первого нового поезда, то есть типовые испытания на железных дорогах Эстонии. «Первый поезд должен проехать 6000 километров без пассажиров и без серьезных технических происшествий, в течение которых будет оцениваться его надежность и соответствие условиям контракта. После успешных типовых испытаний все поставляемые поезда должны пройти контрольный период в 5000 километров, перевозя пассажиров на регулярных маршрутах. Всего будет проведено не менее 70 различных тестов с каждым поездом, прибывающим в Эстонию», - сказал член правления Elron.

Первый новый электропоезд будет транспортирован в депо Elron в составе с дизельным локомотивом. «Новый поезд можно будет увидеть на всех остановках маршрута Валга - Тарту - Тапа - Таллинн. На некоторых станциях поезд будет останавливаться на более длительное время, чтобы пропустить проходящие по линии пассажирские поезда», - добавил Эренпрейс. Поезд прибудет в депо Пяэскюла поздно вечером 10 июня.

Новые поезда Elron:

Всего в Эстонию в период с 2024 по 2026 годы прибудет 16 новых электропоездов Škoda, из которых 11 будут дальнемагистральными, а пять - пригородными.

В дальнемагистральном поезде будет 236 сидячих мест (в настоящее время в четырехвагонном составе - 214), 15 мест для велосипедов, зона питания, пронумерованные сидячие места.

В пригородном поезде будет 263 сидячих места (в настоящее время в четырехвагонном составе - 262, в трехвагонном - 188), 18 мест для велосипедов.

Ресурс дизельных поездов, освобождающихся с линии Таллинн - Тарту, позволит увеличить количество поездок на направлениях Нарва и Вильянди.

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственная операционная компания, которая организует пассажирские железнодорожные перевозки на железных дорогах, принадлежащих Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году на поездах Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.