В этом году мотосезон в странах Балтии начался с трагических событий

Перевод: Каролийна Вертяева

В среду Эстонская федерация мотоциклетного спорта (EMF) сообщила, что на тренировочном дне на трассе Аудру близ Пярну произошел несчастный случай со смертельным исходом, который, был вызван стечением нескольких неблагоприятных обстоятельств. По данным полиции, это был несчастный случай, и расследование не проводилось.

Погибший Апинис должен был участвовать в классе Superstock 600, но мотосезон в Балтии начался трагически уже в мае. На трассе Немуно в литовском Качергине за неделю в авариях получили тяжелые травмы два гонщика.

В начале мая на трассе Немуно тренировался опытный литовский мотогонщик Шарунас Пладас. 45-летний литовец является многократным чемпионом страны и успешно участвовал в международных соревнованиях.

Трасса Немуно не соответствует столь высоким стандартам безопасности, как трасса Аудру. Пладас тестировал на трассе свой новый мотоцикл, но в повороте, который гонщики проходят на скорости 200 км/ч, он потерял контроль над транспортным средством и упал. На большой скорости он врезался в барьер.

Пладас был доставлен с места происшествия в больницу, но до сих пор находится в коме, и официальная информация о его состоянии не известна. По неподтвержденным данным, ему ампутировали конечности.

Шарунас Пладас. Фото: LMSF

Несмотря на внесенные изменения для улучшения безопасности трассы, через неделю на этой же трассе произошла еще одна серьезная авария. Любительский гонщик попал в аварию и получил множественные переломы позвоночника.

Балтийский чемпионат по мотогонкам должен был начаться в первые выходные июня в Пярну, второй этап планируется в начале июля в Риге на трассе Бикерниеки.