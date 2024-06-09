Тысячи голых велосипедистов проехали по улицам Лондона

Уже более 20 лет это протестное движение организует «Всемирный голый велопробег» в сотнях городов по всему миру, цель которого - пропагандировать велосипед как более экологичный вид транспорта по сравнению с автомобилем. В рамках акции также протестуют против нефтезависимости и автомобильной культуры, демонстрируют уязвимость велосипедистов и борются за их права.