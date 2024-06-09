8 июня во многих крупных городах мира можно было наблюдать ежегодный «Всемирный голый велопробег», в ходе которого тысячи обнаженных людей проехали на велосипедах по улицам.
Тысячи голых велосипедистов проехали по улицам Лондона
Вчера голых велосипедистов можно было увидеть, среди прочих, в Лондоне, Мехико, Новом Орлеане и Торонто.
Уже более 20 лет это протестное движение организует «Всемирный голый велопробег» в сотнях городов по всему миру, цель которого - пропагандировать велосипед как более экологичный вид транспорта по сравнению с автомобилем. В рамках акции также протестуют против нефтезависимости и автомобильной культуры, демонстрируют уязвимость велосипедистов и борются за их права.
По словам организаторов, цель кампании -привлечь внимание к этой теме через веселое, доброжелательное и законное зрелище, которое радует общественность и привлекает внимание СМИ.
World Naked Bike Ride #WNBR today was really enjoyable. I met one of three people who had come from the Czech Republic especially for it. pic.twitter.com/z6hFLjtefj— Mike Thacker 🚴♀️ (@MikeT_Personal) June 8, 2024