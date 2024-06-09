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Тысячи голых велосипедистов проехали по улицам Лондона

rus.postimees.ee
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Обнаженные велосипедисты участвуют во «Всемирном голом велопробеге» 8 июня 2024 года в Лондоне.
Обнаженные велосипедисты участвуют во «Всемирном голом велопробеге» 8 июня 2024 года в Лондоне. Фото: Postimees

8 июня во многих крупных городах мира можно было наблюдать ежегодный «Всемирный голый велопробег», в ходе которого тысячи обнаженных людей проехали на велосипедах по улицам.

Вчера голых велосипедистов можно было увидеть, среди прочих, в Лондоне, Мехико, Новом Орлеане и Торонто.

Уже более 20 лет это протестное движение организует «Всемирный голый велопробег» в сотнях городов по всему миру, цель которого - пропагандировать велосипед как более экологичный вид транспорта по сравнению с автомобилем. В рамках акции также протестуют против нефтезависимости и автомобильной культуры, демонстрируют уязвимость велосипедистов и борются за их права.

По словам организаторов, цель кампании -привлечь внимание к этой теме через веселое, доброжелательное и законное зрелище, которое радует общественность и привлекает внимание СМИ.

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