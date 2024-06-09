Sky News: украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России

По словам собеседника, в воскресенье, 9 июня, в Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие.

«Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели на территории России», -- добавил источник.

Украина неоднократно наносила удары беспилотниками вглубь российской территории, но использование военного самолета для нанесения ударов по целям внутри России может быть воспринято Москвой как новая эскалация, отмечает Sky News.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых беспилотниках в Белгородской области, а местные СМИ сообщили об ударе ВСУ по складу боеприпасов в Ракитянском районе. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил инцидент, назвав его «пожаром в нежилом помещении», а также рассказал о трех пострадавших при атаке дрона бойцах теробороны.

Вооруженные силы Украины недавно получили от США и других иностранных союзников разрешение наносить удары западным оружием по целям на территории России. Как заявил президент США Джо Байден, Киеву позволили применять оружие только вблизи границы с Харьковской областью в ответ на российские атаки и запретили наносить удары вглубь территории РФ. По данным СМИ, ВСУ уже наносили удары западным оружием по целям в Белгородской области и Краснодарском крае.