Рано утром в субботу на шоссе Таллинн-Тарту возле Адавере произошла авария, в которой 58-летний мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении, съехал на встречную полосу и оказался в кювете.
Машина с пьяным водителем вылетела в кювет
В аварии никто не пострадал, и автомобиль Audi, которым управлял мужчина, остался целым. Однако сам водитель был в сильном опьянении и не мог объяснить полицейским, как он оказался за рулем и куда ехал. Полицейские доставили мужчину в камеру для отрезвления и отправили Audi на хранение в закрытую парковку.
Точные обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования.