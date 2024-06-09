Машина с пьяным водителем вылетела в кювет

В аварии никто не пострадал, и автомобиль Audi, которым управлял мужчина, остался целым. Однако сам водитель был в сильном опьянении и не мог объяснить полицейским, как он оказался за рулем и куда ехал. Полицейские доставили мужчину в камеру для отрезвления и отправили Audi на хранение в закрытую парковку.