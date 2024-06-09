Государственная служба по организации выборов проводит прямую трансляцию обработки и подсчета электронных голосов в день выборов в Европейский парламент.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Смотрите, как подсчитывают электронные голоса на выборах в Европарламент
При подсчете электронных голосов сначала проводится проверка целостности данных, в ходе которой убеждаются, что данные читаемы, обрабатываемы и корректно оформлены. Затем удаляются повторные голоса (если избиратель проголосовал несколько раз электронно) и двойные голоса (если избиратель помимо электронного голосования проголосовал также на участке), а также производится анонимизация и криптографическое смешивание голосов.
Примерно в 21:00 начинается подсчет голосов.
После подсчета голосов трансляция завершится, а публикация предварительных результатов голосования начнется в 00:00, поскольку согласно закону о выборах в Европейский парламент, результаты выборов не могут быть обнародованы до завершения голосования во всех странах-членах. Результаты выборов традиционно можно будет увидеть на веб-сайте выборов.