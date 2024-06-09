ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Смотрите, как подсчитывают электронные голоса на выборах в Европарламент

При подсчете электронных голосов сначала проводится проверка целостности данных, в ходе которой убеждаются, что данные читаемы, обрабатываемы и корректно оформлены. Затем удаляются повторные голоса (если избиратель проголосовал несколько раз электронно) и двойные голоса (если избиратель помимо электронного голосования проголосовал также на участке), а также производится анонимизация и криптографическое смешивание голосов.