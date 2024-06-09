По словам руководителя отдела частных клиентов Swedbank Тармо Улла, кредитная карта постепенно вытесняет дебетовую карту, поскольку она обладает всеми функциями дебетовой карты, а также дополнительными бонусами.
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Предпочтения клиентов меняются: кредитная карта вытесняет дебетовую
На сегодняшний день кредитные карты имеют совершенно другой внешний вид и функции. Есть карты с фиксированной датой погашения, а также карты с бесплатным погашением. Также от выбранной карты зависят бонусы.