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Предпочтения клиентов меняются: кредитная карта вытесняет дебетовую

BNS
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Кредитные карты Swedbank.
Кредитные карты Swedbank. Фото: Swedbank koduleht

По словам руководителя отдела частных клиентов Swedbank Тармо Улла, кредитная карта постепенно вытесняет дебетовую карту, поскольку она обладает всеми функциями дебетовой карты, а также дополнительными бонусами.

На сегодняшний день кредитные карты имеют совершенно другой внешний вид и функции. Есть карты с фиксированной датой погашения, а также карты с бесплатным погашением. Также от выбранной карты зависят бонусы.

По словам Улла, кредитными картами пользуются почти 200 000 клиентов Swedbank, подавляющее большинство из которых выбрали кредитную карту с бесплатным погашением, имеющую 30-дневный беспроцентный период. «Однако число людей, предпочитающих кредитные карты, которые дают еще более широкий спектр преимуществ, заметно выросло», - отметил он.

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