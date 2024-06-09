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Так держать! Явка на выборах в Европарламент была чуть выше, чем в 2019 году

rus.postimees.ee
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Выборы в Европарламент. Фото иллюстративное.
Выборы в Европарламент. Фото иллюстративное. Фото: LETA

В Эстонии на выборах в Европарламент проголосовали 369 426 человек, то есть 37,7% избирателей.

Наиболее активно голосовали жители Тарту, где свой голос отдали 51,4% избирателей. В Харьюмаа проголосовали 42,4%, а на Хийумаа - 42,6% избирателей. В Таллинне проголосовали 47,1% избирателей. В 2019 году явка составила 37,6%.

Самая низкая явка была в Ида-Вирумаа, где проголосовали 33,6% внесенных в списки избирателей.

Результаты выборов будут известны к полуночи.

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