В Эстонии на выборах в Европарламент проголосовали 369 426 человек, то есть 37,7% избирателей.
Так держать! Явка на выборах в Европарламент была чуть выше, чем в 2019 году
Наиболее активно голосовали жители Тарту, где свой голос отдали 51,4% избирателей. В Харьюмаа проголосовали 42,4%, а на Хийумаа - 42,6% избирателей. В Таллинне проголосовали 47,1% избирателей. В 2019 году явка составила 37,6%.
Самая низкая явка была в Ида-Вирумаа, где проголосовали 33,6% внесенных в списки избирателей.
Результаты выборов будут известны к полуночи.