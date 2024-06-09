Уже более десятка лет ведутся исследования по расшифровке собачьего лая. В прошлом году японские ученые почти расшифровали куриное кудахтанье, однако с нашими четвероногими друзьями дело обстоит куда сложнее. Несмотря на это, похоже, ученые из Мичиганского университета при помощи искусственного интеллекта также приближаются к разгадке этой тайны.
Гав-переводчик: искусственный интеллект поможет нам понимать собак
Ученые из Университета Мичигана используют искусственный интеллект, чтобы лучше понять, что нам пытаются сказать собаки при помощи лая. Поскольку выражения лиц у животных не такие выразительные, как у людей, нужно понимать их через интонацию.
Кроме того, ученым интересно, сможет ли искусственный интеллект правильно определить возраст, пол и породу собаки только по ее голосу.
Переводчик с собачьего
Ученые сделали значительные успехи в расшифровке языка собак, используя существующие компьютерные модели, обученные на человеческой речи. Это может быть первым успешным подобным экспериментом в мире, пишет Би-би-си.
«Прогресс в области искусственного интеллекта может революционизировать наше понимание коммуникации животных, - сказала глава лаборатории искусственного интеллекта Мичиганского университета Рада Михалчеа. - Наше исследование открывает новые горизонты для использования существующих технологий обработки речи для понимания нюансов собачьего лая», - добавила Михалчеа.
Искусственный интеллект уже успешно справился с расшифровкой общения других видов животных. Помимо кур, ученые недавно общались с китами, а калифорнийские исследователи начали понимать шутки, которые рассказывают друг-другу обезьяны. Каждый такой эксперимент помогает лучше понять, как общаются и выражают себя разные виды животных.
Системы, управляемые искусственным интеллектом, используются для различения тонов, высоты голоса и акцентов, что позволяет применять такие «человеческие» технологии, как программное обеспечение для распознавания голоса. Значительные успехи в понимании человеческой речи достигнуты благодаря большому количеству реальных данных о голосе человека. Применяя те же методы к записям голосов животных, можно начать понимать суть их «языков».
О чем говорят собаки?
Для собак нет «словаря», сопоставимого с человеческим языком, и база данных звуков также довольно скудна. Никто ранее не записывал массово лай собак, так как это казалось бессмысленным. Соответствующей базы данных просто не существует.
«Гораздо сложнее вызвать и записать звуки животных», - отметил ведущий автор исследования Артем Абзалиев. Его команда попыталась выяснить, могут ли ученые компенсировать недостаток данных, используя знания, полученные из исследований человеческой речи. Соответствующее исследование опубликовано здесь.
Исследователи собрали записи лая, рычания и «нытья» 74 собак разных пород, возраста и пола в различных ситуациях. Эти звуки были введены в модель машинного обучения - алгоритм, который распознает шаблоны в больших объемах данных и был разработан для анализа человеческой речи.
Оказалось, что существующая модель довольно хорошо определяла, что пытались сказать собаки. Средняя точность исследования в различных тестах составила около 70%.
«Это первый раз, когда техники, оптимизированные для человеческой речи, использовались для расшифровки коммуникации животных, - сказала Михалчеа. -Результаты показывают, что звуки и формы речи, выведенные из человеческой речи, могут быть хорошей основой для анализа и понимания других звуков, таких как звуки животных или акустические шаблоны».
Информированный человек - лучший компаньон
Ученые считают, что результаты этого исследования могут положительно сказаться на благополучии животных. Они предполагают, что лучшее понимание различных нюансов звуков животных может улучшить способность людей интерпретировать и реагировать на эмоциональные и физические потребности своих четвероногих друзей.
Результаты исследования были представлены на международной конференции по вычислительной лингвистике. В рамках этого проекта Университет Мичигана сотрудничал с Национальным институтом астрофизики, оптики и электроники Мексики.