Гав-переводчик: искусственный интеллект поможет нам понимать собак

О чем говорят собаки?

Для собак нет «словаря», сопоставимого с человеческим языком, и база данных звуков также довольно скудна. Никто ранее не записывал массово лай собак, так как это казалось бессмысленным. Соответствующей базы данных просто не существует.

«Гораздо сложнее вызвать и записать звуки животных», - отметил ведущий автор исследования Артем Абзалиев. Его команда попыталась выяснить, могут ли ученые компенсировать недостаток данных, используя знания, полученные из исследований человеческой речи. Соответствующее исследование опубликовано здесь.

Ученые сделали значительные успехи в расшифровке языка собак. Фото: Dahancoo / Pixabay

Исследователи собрали записи лая, рычания и «нытья» 74 собак разных пород, возраста и пола в различных ситуациях. Эти звуки были введены в модель машинного обучения - алгоритм, который распознает шаблоны в больших объемах данных и был разработан для анализа человеческой речи.

Оказалось, что существующая модель довольно хорошо определяла, что пытались сказать собаки. Средняя точность исследования в различных тестах составила около 70%.

«Это первый раз, когда техники, оптимизированные для человеческой речи, использовались для расшифровки коммуникации животных, - сказала Михалчеа. -Результаты показывают, что звуки и формы речи, выведенные из человеческой речи, могут быть хорошей основой для анализа и понимания других звуков, таких как звуки животных или акустические шаблоны».

Информированный человек - лучший компаньон

Ученые считают, что результаты этого исследования могут положительно сказаться на благополучии животных. Они предполагают, что лучшее понимание различных нюансов звуков животных может улучшить способность людей интерпретировать и реагировать на эмоциональные и физические потребности своих четвероногих друзей.

Результаты исследования были представлены на международной конференции по вычислительной лингвистике. В рамках этого проекта Университет Мичигана сотрудничал с Национальным институтом астрофизики, оптики и электроники Мексики.