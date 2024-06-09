Около десяти процентов семейных врачей используют онлайн-консультации

Целых 77 процентов семейных медицинских центров, которые предоставили обратную связь Кассе Здоровья, консультируют пациентов в основном по телефону. Медицинские центры, которые используют цифровые сервисные платформы, делают это в основном для облегчения взаимодействия между пациентом и врачом. Также цифровые сервисные платформы помогают лучше управлять работой семейных врачебных центров.

Цифровые сервисы становятся частью повседневной работы семейных врачей и медсестер, и всё больше пациентов привыкают к ним. Исследование, проведенное Kantar Emor в первом квартале этого года, показало, что 34 процента населения связывались со своим семейным врачом или больницей онлайн. 81 процент обратившихся остались довольны услугой, и половина населения предпочла бы обращаться к своему семейному врачу с использованием цифровых решений. Однако 11 процентов жителей Эстонии не смогли связаться со своим семейным врачом онлайн, потому что их врач не использует цифровую сервисную платформу. 30 процентов населения даже не знают о возможности использования цифровых сервисов.

«Почти половина семейных врачей уже используют цифровые сервисные платформы, и это, безусловно, похвально, что они активно внедряют новые решения. Когда спрашивают у поставщиков медицинских услуг, как они предпочли бы принимать обращения пациентов, значительная доля отдает предпочтение телефону и онлайн-консультациям», - пишет руководитель проекта цифровых сервисных платформ семейных врачей Кассы Здоровья Кристин Кууск в издании Med24.

По отзывам семейных врачей, иногда цифровые платформы не используются из-за их разнообразия. Врачи затрудняются ориентироваться в них и выбирать наиболее подходящую платформу для консультации своих пациентов. Почти пятая часть респондентов призналась, что им не хватает знаний о цифровых решениях.

С точки зрения поставщиков медицинских услуг, большой проблемой являются платы за сервисы цифровых платформ, которые представляют собой значительную годовую затрату для центров семейных врачей. Поэтому Касса Здоровья финансирует цифровые сервисные платформы, чтобы поддерживать их широкое использование и таким образом обеспечить возможность для всех жителей Эстонии обращаться в медицинские центры к семейным врачам с помощью цифровых решений.