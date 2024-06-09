Партия реформ ждет результатов выборов в Европарламент в своем офисе на улице Эндла в Таллинне.
РЕПОРТАЖ ⟩ Каллас на вечеринке реформистов: жителей Ида-Вирумаа привело на выборы разочарование государством (1)
Ожидая результатов голосования члены партии слушали своего лидера и премьер-министра страны Каю Каллас. Она говорила о том, что в последнее время правительству пришлось принять множество непопулярных решений, что не могло не отразиться на рейтинге. Конкуренты использовали это в избирательной кампании перед выборами в Европарламент так, как будто это были выборы в Рийгикогу.
По ее словам, людям предлагалось голосовать против правительства Каллас. «Но я не баллотировалась на этих выборах, - сказала своим однопартийцам премьер-министр. - Мы выбираем членов Европарламента. Это введение избирателей в заблуждение: когда пытаются создать впечатление, будто голосуя за кандидата от Партии реформ они проголосуют за правительство Каи Каллас».
Она подчеркнула, что у партии была очень сильная команда кандидатов, в которой есть в том числе новые люди: среди них, к примеру, Мария Юферева-Скуратовски.
Премьер-министр отметила, что в этот раз на выборах явка в Ида-Вирумаа была выше обычного. По ее мнению, люди пошли голосовать, чувствуя раздражение и разочарование в том числе из-за переноса танка, и из-за принятых государством решений, связанных с войной.
Лидер Партии реформ не сказала этого прямо, но из ее слов можно было заключить, что на голоса избирателей в Ида-Вирумаа Партия реформ не особо рассчитывала.
Примерно о том же сказала Rus.Postimees и Юферева-Скуратовски, которая впервые баллотировалась на выборах от Партии реформ, а не от Центристской партии.
«Для меня это были вообще другие выборы. Во первых, первые выборы в Европарламент, первые выборы в другой партии - Партии реформ. Наверное, первый раз у меня было такое ощущение, что я боролась не столько за свой личный результат, сколько я работала на общий результат. Мне очень хотелось и хочется, чтобы мы получили два мандата».
В том, что Урмас Паэт пройдет в Европарламент, сомнений практически никаких, вопрос только в том, получит ли партия второй мандат. По Мнению Юферевой-Скуратовски, если второй мандат и будет, то получит его либо Ханно Певкур, либо Йоко Алендер.
По словам Юферевой-Скуратовски, она готова к тому, что ее личный результат может оказаться очень скромным: «Я понимаю конъюнктуру. Я, наверное, рассчитывала на тех людей, которые хотели бы увидеть альтернативу Центристской партии. Это будет мой честный ответ. Мне писали многие люди, говорили, что они меня поддержат. Это русскоязычные люди с либеральными взглядами, которые при этом хотели бы проголосовать за "своего человека"».
Что касается предвыборной борьбы в Ида-Вирумаа, то Юферева-Скуратовски считает, что основная борьба там будет идти между центристами и Айво Петерсоном. На большой урожай Партия реформ в этом регионе не рассчитывала.
Кандидаты на выборах в Европарламент от Партии реформ: Урмас Паэт, Йоко Алендер, Луукас Кристьян Ильвес, Мария Юферева-Скуратовски, Марко Михкельсон, Хана Лахе, Кармен Йоллер, Маарья Метстак и Ханно Певкур.