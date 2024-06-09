Ожидая результатов голосования члены партии слушали своего лидера и премьер-министра страны Каю Каллас. Она говорила о том, что в последнее время правительству пришлось принять множество непопулярных решений, что не могло не отразиться на рейтинге. Конкуренты использовали это в избирательной кампании перед выборами в Европарламент так, как будто это были выборы в Рийгикогу.

По ее словам, людям предлагалось голосовать против правительства Каллас. «Но я не баллотировалась на этих выборах, - сказала своим однопартийцам премьер-министр. - Мы выбираем членов Европарламента. Это введение избирателей в заблуждение: когда пытаются создать впечатление, будто голосуя за кандидата от Партии реформ они проголосуют за правительство Каи Каллас».

Она подчеркнула, что у партии была очень сильная команда кандидатов, в которой есть в том числе новые люди: среди них, к примеру, Мария Юферева-Скуратовски.

Премьер-министр отметила, что в этот раз на выборах явка в Ида-Вирумаа была выше обычного. По ее мнению, люди пошли голосовать, чувствуя раздражение и разочарование в том числе из-за переноса танка, и из-за принятых государством решений, связанных с войной.

Лидер Партии реформ не сказала этого прямо, но из ее слов можно было заключить, что на голоса избирателей в Ида-Вирумаа Партия реформ не особо рассчитывала.