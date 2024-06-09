Выборы в Европарламент: во Франции побеждают ультраправые, Макрон объявил в стране досрочные парламентские выборы

О чем думал Макрон, объявляя досрочные выборы

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже:

Объявление досрочных выборов – большой сюрприз для страны и огромный риск для президента Эмманюэля Макрона.

Он мог отреагировать иначе, мог просто продолжать свой прежний курс, объясняя огромную победу ультраправых как европейскую аберрацию, которую на более важных выборах исправят.

Он мог рассчитывать, что предстоящие Чемпионат Европы по футболу и парижская Олимпиада на пару месяцев отвлекут людей от политики.

Парижские комментаторы именно такой реакции от него и ожидали.

Можно догадаться, что президент понимал, к чему все идет, и заранее спланировал свою реакцию. Во всяком случае, экзит-поллы почти полностью совпадают с результатами опросов до выборов, так что у Макрона было достаточно времени, чтобы взвесить все варианты.

Важно понимать, что он и так зашел в тупик. Большинства в Национальном собрании у него не было, поэтому любой закон проходил со скрипом. А теперь, когда ясно, что большинство избирателей явно против президента, любой законопроект, исходящий от него, даже следующий бюджет, мог оказаться взрывоопасным.

Поэтому Макрон решил внести «ясность». Если за крайне правых голосует достаточно людей, то тогда, как он говорит, им нужно дать шанс управлять страной.

Очевидно, президент будет надеяться, что его партия «Возрождение» сможет взять реванш на выборах 30 июня и 7 июля. Или что другие партии выступят лучше. Но он не может не понимать, что пока у «Национального объединения» есть шансы победить снова – может не с таким разгромным счетом, но достаточно уверенно, чтобы стать крупнейшей партией в Национальном собрании.

И тогда во Франции может появиться премьер-министр Ле Пен. Или Барделла.