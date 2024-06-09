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Галерея Момент истины: отнимет ли Айво Петерсон у центристов депутатское место?

Rus.Postimees
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Вечеринка Центристской партии по случаю окончания выборов в Европарламент проходит в Старом городе в ресторане Margherita Pizzeria & Trattoria.

Основная пища для размышлений центристов до того, как станут известны результаты, заключается в том, получат ли они вообще место в Европарламенте? Или же Айво Петерсон, ожидающий суда по обвинению в госизмене, соберет большинство голосов русскоязычных избирателей и оставит Центристскую партию с носом.

Кандидаты от Центристской партии: Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Эрки Сависаар, Аннели Отть, Андрей Коробейник, Янек Мягги, Моника Хауканымм, Айвар Рийсалу и Яна Тоом.

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