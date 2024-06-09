Галерея Момент истины: отнимет ли Айво Петерсон у центристов депутатское место?

Основная пища для размышлений центристов до того, как станут известны результаты, заключается в том, получат ли они вообще место в Европарламенте? Или же Айво Петерсон, ожидающий суда по обвинению в госизмене, соберет большинство голосов русскоязычных избирателей и оставит Центристскую партию с носом.