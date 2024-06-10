ИТОГИ ВЫБОРОВ Кто прошел в Европарламент?

Партия реформ, Центристская партия и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) получают по одному мандату.

В Европарламенте у Эстонии семь мандатов. В этот раз на выборах получили мандат:

Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 44 973 голоса

Урмас Паэт (Партия реформ) - 35 177 голосов

Юри Ратас («Отечество») - 33 345 голосов

Яак Мадисон (EKRE) - 32 607 голосов

Михаил Кылварт (Центристская партия) - 27 039 голосов

Рихо Террас («Отечество») 23 670 голосов

Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 9 821 голосов

В Эстонии на выборах в Европарламент проголосовали 369 426 человек, то есть 37,7% избирателей.

Наиболее активно голосовали жители Тарту, где свой голос отдали 51,4% избирателей. В Харьюмаа проголосовали 42,4%, а на Хийумаа - 42,6% избирателей. В Таллинне проголосовали 47,1% избирателей. В 2019 году явка составила 37,6%.