Фавориты избирателей в Ида-Вирумаа – Кылварт, Петерсон и Тоом

За ними следуют члены СДПЭ Марина Кальюранд (1208) и Катри Райк (753). В первой десятке - Юри Ратас («Отечество») с 643 голосами, Вирве Линдер («Отечество») с 628 голосами, Урмас Паэт (Партия реформ) с 623 голосами, Яак Мадисон (EKRE) с 559 голосами и Рихо Террас («Отечество») с 535 голосами.

Наиболее успешной в Ида-Вирумаа была Центристская партия, которая набрала 41,3% голосов. Партия Koos, единственным кандидатом которой был Айво Петерсон, заняла второе место в Ида-Вирумаа с 19,6%.

На выборах в Европарламент партия «Отечество» и социал-демократы получили по два мандата в Европарламент. Партия реформ, Центристская партия и Эстонская консервативная народная партия (EKRE) получают по одному мандату.

Социал-демократ Марина Кальюранд избрана 44 973 голосами, реформист Урмас Паэт 35 177 голосами, Юри Ратас от «Отечества» 33 345 голосами, депутат от EKRE Яак Мадисон 32 607 голосами, Михаил Кылварт от Центристской партии 27 039 голосами, Рихо Террас от «Отечества» 23 670 голосов, а социал-демократ Свен Миксер 9 821 голосом.