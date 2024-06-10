ВИДЕО Михаил Кылварт ответил на вопрос, поедет ли он в Брюссель

– Как вы прокомментируете итоги выборов?

– У Центристской партии был сложный период. Надо отметить, что за каждым голосом стоит большой труд членов нашей команды. Было действительно очень непросто. У нас не было возможности привлечь избирателя красивой кампанией, дорогой рекламой. Мы должны были общаться с людьми. То, что за короткое время у нас было столько общения с избирателями – это само по себе очень ценно.

– Вы уже решили, поедете ли в Брюссель? Или все-таки это будет Яна Тоом?

– Это не только мое и Янино решение, это все-таки решение команды. Нам надо всем вместе сесть и подумать, как будет лучше. Но у нас точно не будет внутренней конкуренции или внутреннего напряжения в связи с этим вопросом.

– Я так понимаю, что еще одно ваше важное достижение – седьмой мандат в Рийгикогу возвращается в Центрискую партию, поскольку Юри Ратас получил евромандат?

– Если Юри Ратас почему-то не захочет отказаться от своего депутатского мандата в Европарламенте, то да, наше центристское место должно к нам вернуться.

– Насколько на общий результат центристов повлиял проект Айво Петерсона?

– До выборов я воздерживался от высказываний на этот счет, поскольку это выглядело бы как конкурентная борьба и критика в сторону возможного конкурента. Но по большому счету, мне кажется, со стороны Айво Петерсона было нечестным давать людям сигнал, что их голосами его можно вытащить из тюрьмы. Это был сущий обман: даже если бы он получил мандат, из тюрьмы бы его это не вытащило. Если человек из непонятных соображений готов обманывать такое количество людей, это должно заставить задуматься.

– Ваш уверенный результат придает вам сил?

– Думаю, этот сигнал сейчас очень нужен был партии, у нас было много кризисов. Но мы остались на ногах, показали результат, и, я думаю, это снимает все интриги относительно нашего будущего. Слишком много было желающих увидеть, как мы не получим мандат, как мы проиграем и как начнем разваливаться. Этого не случилось и не случится.