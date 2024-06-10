Яна Тоом: нас рвали на куски, но мы выиграли

- Как вы прокомментируете итоги выборов в Европарламент?

- Мы, конечно, выиграли, несмотря на то, как нас рвали на куски. От нас ушли некоторые товарищи, которые уже потирали ручки и злорадствовали. Но это никак не повлияло на наш результат, потому что мы получили так же, как и в прошлый раз, там разница маргинальная. Плюс мандат в Рийгикогу, что также неплохо.

- Еще намечается интрига в Таллиннском горсобрании, если Юри Ратас поедет в Брюссель.

- Ратас сказал, что не уйдет с поста депутата местного самоуправления, это очень трудно совмещать, я это знаю на своей шкуре.

- А сидеть на двух стульях в разных странах…

- На двух стульях Юри умеет сидеть.

- Что вы скажете о проекте Айво Петеросона, который набрал более 11 000 голосов?

- У нас в прошлый раз был Раймонд Кальюлайд, который вышел из партии, хлопнув дверью, его ставка была против нас. Он получил тогда больше. Это сигнал для политиков, что есть недовольство в обществе, этим надо заниматься, причем не репрессивными методами, а как-то очень по-другому. Эти сигналы надо считывать, не надо ждать, пока рванет.

- Как вы решите судьбу мандата Центристской партии?

- Посмотрим, мы еще это не обсуждали.

Яна Тоом получила 13 908 голосов, но этого оказалось недостаточно, чтобы принести Центристской партии два мандата. Самым большим магнитом голосов для Центристской партии был председатель партии Михаил Кылварт, который получил место в Европейском парламенте. После Кыварта и Тоом третье по счету количество голосов получил баллотировавшийся от Центристской партии Лаури Лаатс, которого выбрали 2539 человек. Остальные центристы набрали менее 400 голосов. Всего партия получила 44 932 голоса.