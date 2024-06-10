Пн, 10.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО Урмас Паэт: на результаты выборов Партии реформ повлияла внутренняя политика

rus.postimees.ee
Copy

В Партии реформ больше всего голосов на выборах в Европарламент  получил Урмас Паэт - за него проголосовали 34 823 избирателя. Паэт вновь отправляется в Брюссель и планирует продолжить работу с сфере внешней политики и политики безопасности.

- Как бы вы оценили сегодняшний результат партии? О чем это говорит и кто виноват? 

- Я очень благодарен, что многие жители Эстонии поддержали лично меня и Партию реформ. Понятно, что внутренняя политика серьезно повлияла на результаты выборов, несмотря на то, что у Эстонии всего семь мандатов в Европарламенте и внутрипартийные игры там не имеют большого значения. 

- Вы уже довольно давно являетесь депутатом Европарламента. Говорят, что такие люди становятся более ленивыми, чем новоиспеченные евродепутаты. Что вы будете в этот раз делать иначе, чем прежде? 

- Я с этим не согласен. Что ценят в Европарламенте, так это опыт. Можно сказать, что самые продуктивные члены Европарламента - те, кто работает там второй, третий срок. Поэтому, на основе моего опыта, я буду работать в области внешней политики, политики безопасности. Думаю, сейчас опыт в этих сферах важен в Европарламенте.

- Встречаясь с избирателями, Яна Тоом подчеркивала, что евродепутаты из Эстонии всегда хотят заниматься внешней политикой, но никто не хочет заниматься социальными вопросами, культурой и сельским хозяйством. Как будет в этот раз? 

- Опять-таки, это неправда. В комиссии по иностранным делам два члена из Эстонии - это не много. Это почти самая большая комиссия в Европарламенте. Самый главный вопрос в Европе напрямую связан с эффективностью европейской внешней политики безопасности. Так что мне не кажется, что два депутата - слишком много. А еще каждый депутат состоит в двух комиссиях. 

- Нужно ли Партии реформ больше заниматься русскими избирателями? Например, в преддверии местных выборов.

- Надо заниматься всеми жителями Эстонии. Несмотря на то, на каком языке они говорят дома. Всеми регионами, всеми людьми. Ведь решения, которые принимает наш парламент, влияют на каждого.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх