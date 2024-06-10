ВИДЕО Урмас Паэт: на результаты выборов Партии реформ повлияла внутренняя политика

- Как бы вы оценили сегодняшний результат партии? О чем это говорит и кто виноват?

- Я очень благодарен, что многие жители Эстонии поддержали лично меня и Партию реформ. Понятно, что внутренняя политика серьезно повлияла на результаты выборов, несмотря на то, что у Эстонии всего семь мандатов в Европарламенте и внутрипартийные игры там не имеют большого значения.

- Вы уже довольно давно являетесь депутатом Европарламента. Говорят, что такие люди становятся более ленивыми, чем новоиспеченные евродепутаты. Что вы будете в этот раз делать иначе, чем прежде?

- Я с этим не согласен. Что ценят в Европарламенте, так это опыт. Можно сказать, что самые продуктивные члены Европарламента - те, кто работает там второй, третий срок. Поэтому, на основе моего опыта, я буду работать в области внешней политики, политики безопасности. Думаю, сейчас опыт в этих сферах важен в Европарламенте.

- Встречаясь с избирателями, Яна Тоом подчеркивала, что евродепутаты из Эстонии всегда хотят заниматься внешней политикой, но никто не хочет заниматься социальными вопросами, культурой и сельским хозяйством. Как будет в этот раз?

- Опять-таки, это неправда. В комиссии по иностранным делам два члена из Эстонии - это не много. Это почти самая большая комиссия в Европарламенте. Самый главный вопрос в Европе напрямую связан с эффективностью европейской внешней политики безопасности. Так что мне не кажется, что два депутата - слишком много. А еще каждый депутат состоит в двух комиссиях.

- Нужно ли Партии реформ больше заниматься русскими избирателями? Например, в преддверии местных выборов.

- Надо заниматься всеми жителями Эстонии. Несмотря на то, на каком языке они говорят дома. Всеми регионами, всеми людьми. Ведь решения, которые принимает наш парламент, влияют на каждого.