Певкур: Петерсон – символ для некоторых русскоязычных, результат реформистов – не крах

- В чем главная причина неудачи реформистов?

- Я бы не сказал, что это неудача, хотя, как я отметил ранее, мы рассчитывали на два мандата. Предвыборная кампания была очень разной: если мы, реформисты, говорили о Европе, то, например, «Отечество» говорило происходящем в Эстонии. Но это все-таки европейские выборы. Избиратели сделали свой выбор, мы должны жить и работать дальше. Посмотрим, что будет на местных выборах, а затем на парламентских.

- Как бы вы прокомментировали голосование в Ида-Вирумаа?

- Хорошо, что люди пришли и голосовали. Всегда хорошо знать, как люди думают. Конечно, там много разных нюансов, надо анализировать и тогда делать какие-то выводы. Сегодня еще рано что-либо обобщать.

- Более 11 000 голосов получил Айво Петерсон из KOOS. Это опасно для Эстонии?

- К сожалению, сегодня Айво Петерсон - какой-то символ для некоторых русскоязычных. Если мы посмотрим на общее число людей, которые пришли на выборы и голосовали за Петерсона, то да, с одной стороны, 11 000 - это довольно много. С другой стороны, это всего лишь 11 000 с учетом того, сколько русскоязычных людей здесь живет. Я не сказал бы, что это очень серьезный результат.