Урмас Рейнсалу: правительству послан громкий сигнал, грядут большие перемены

– Встанет ли после победы "Отечества" вопрос о переформатировании коалиции?

– Спасибо всем избирателям! Теперь на нас возложена огромная ответственность. Рад, что наши идеи и программа, сфокусированная на безопасности и экономике Европы, были поняты населением.

Одновременно эти выборы были своеобразным референдумом о доверии правительству Каи Каллас. Думаю, что послан громкий сигнал правительству о необходимости изменить политический курс.

Полагаю, что во внутренней политике грядут большие перемены. Для Эстонии будет очень хорошо, если Кая Каллас уйдет в отставку. Она занята исключительно поиском места в Европе, а не домашней политикой – проблемами экономики и отставанием интересов людей.

– Как вы относитесь к тому, что с отъездом Юри Ратаса в Брюссель фракция «Отечества» лишится одного мандата в Рийгикогу (он отойдет обратно к центристам, доставшись мэру Маарду Владимиру Архипову – прим.ред.)? Кроме того, намечается определенная интрига и в Таллиннской коалиции, если Ратас откажется от городского мандата…

– Сегодня мы отмечаем победу на выборах в Европарламент. Проблемами мы будем заниматься по мере их возникновения. Уверен, что коалиция в Таллинне сохранит стабильность, а парламентская фракция «Отечества» будет сильна.