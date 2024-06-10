ВИДЕО Ивари Падар: соцдемы получили два места – это самое главное

- Как вы оцениваете результаты Социал-демократической партии?

- Мы старались и получили два места - это самое главное.

- Что вы можете сказать по результатам среди народа?

- Рано еще смотреть. Конечно, было интересно, какие, например, результаты будут у Айво Петерсона. Как эти процессы будут влиять на Центристскую партию.

Также было интересно узнать, что, хотя я тоже иногда занимаюсь нарвскими делами, из Нарвы я получил ноль голосов.

- Явка составила примерно столько же, сколько и на выборах в Европарламент 2019 года. С чем это может быть связано?

- Возможно, это связано с тем, что для избирателей европейские дела далеки. Если смотреть в сторону будущих выборов, то за пять лет народу нужно многое объяснить, - что такое Европейский союз.

Эти выборы уже прошли. Мы получили два места, «Отечество» получило два место. Это две силы, которые важны в Европарламенте.

- Как вы оцениваете предвыборную кампанию социал-демократов? Прошла ли она успешно?

- Мы сделали то, что смогли. У нас было немного денежных средств. Я смотрел, что было у конкурентов, - у них, наверное, были огромные деньги. В предвыборных кампаниях финансовые возможности играют огромную роль. Но мы сделали то, что смогли со своими ресурсами.