В Эстонии активно внедряется восстановительное правосудие

Восстановительное правосудие, то есть диалог между причинителем вреда и жертвой, может использоваться как в досудебном производстве, так и параллельно с уголовным производством.

Применение восстановительного правосудия отличается от традиционного процесса именно открытым диалогом между сторонами, который направлен, в том числе, на поиск ответов на вопрос о том, как можно исправить нанесенный ущерб.

Станислав Солодов из отдела уголовной политики Министерства юстиции пояснил ERR, что в целом по стране совершается множество мелких правонарушений, по которым не происходит диалога между пострадавшим и лицом, совершившим деяние.

Восстановительное правосудие может применяться в досудебном производстве и параллельно с уголовным судопроизводством, а также, например, для разрешения случаев школьной травли.