Возможный риск для здоровья: Prisma отзывает популярный продукт

В связи с риском попадания осколков стекла компания Bonduelle решила принять меры предосторожности и отозвать продукт GOLD SUPER CRISPY CORN / в стеклянной банке, 580 мл.

В качестве меры предосторожности всех, у кого еще остались эти банки (с указанным номером партии), призывают не употреблять эти продукты. Вышеупомянутые банки с кукурузой должны быть уничтожены или возвращены в магазин.

Код EAN: 308368001542 Номер партии: 31/08/2027 RMS18.03 / L 3256 019 H* 20:00–20:59

В случае с другими партиями, выпущенными в иное время, и в случае с другой продукцией марки Bonduelle риска для здоровья нет.